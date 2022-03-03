RCA員工關懷協會 捐贈法律扶助基金會500萬元

法律扶助基金會於今舉辦「RCA員工關懷協會捐贈法律扶助基金會500萬元基金」記者會。現場邀請到RCA員工關懷協會杜津珠理事長、法律扶助基金會范光群董事長及RCA義務律師團總召林永頌律師及義務律師們共同見證本次捐贈儀式。

法扶指出，希望未來的台灣能以RCA事件為前車之鑑，以提供基金的方式，協助職災的受害者，讓未來有相同處境的台灣勞工，都能得到法律應有的權益。

法扶表示，RCA事件作為全台灣規模最大、歷時最久、受害人數最多的環境汙染及工殤案件，得以抗爭至今，不僅因為受害者集體互助的力量，也因為集合各領域眾人之力，一一突破制度限制，通力合作，免於潰散。

而法律扶助基金會在其中不僅扮演法律專業協助的角色，並提供了一個平台，整合來自勞工與人權運動者、法律專業者、公衛及社會學各領域學術工作者、環保運動者、藝文工作者等資源，共同協助台灣史上最大規模的工殤案件。

代表法扶會接受捐贈的范光群董事長表示，本次舉辦記者會是為了表達對關懷協會的敬佩與感謝之意，並讓社會大眾知悉關懷協會的善行義舉。

范光群強調，關懷協會透過捐贈公益基金的方式將不僅只是協助弱勢勞工，而是能從制度上來改善環境污染、工殤等案件，讓被害者也可以是助人者。關懷協會的大愛與智慧，將為台灣的社會立下良好的典範。

RCA員工關懷協會杜津珠理事長表示，其實對於法扶只有兩個字要說就是感恩。從RCA污染事件爆發到現在二十多年來，感謝法扶的律師團、學者專家，以及工傷協會的協助，關懷協會的會員才能發揮永不妥協的精神堅持到現在。今天回饋法扶會500萬元也不能完全表達關懷協會的感激之情，藉此希望把愛傳出去，幫助更多需要幫助的人。

RCA義務律師團總召林永頌律師也表示，做為一位前法律扶助基金會的會長，他對於關懷協會願意捐贈基金給法扶會，覺得十分的感動。

他表示，身為律師團的總召，最重要的工作，就是要讓不同的專業可以對話，將員工罹癌及疾病與工廠汙染的關聯性傳達給法官，然而這並不是容易的事。

幸好有法扶專職律師與專家學者的共同支援、才能順利地進行法院的訴訟攻防。而在此過程中，則有賴於法扶做為協同合作的平台，讓整個司法程序能進行地更加順利。