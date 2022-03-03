台中市府管制生煤「卡」中火 提告行政院敗訴確定

台中市政府施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，行政院指部分條文無效，市府請求撤銷處分。台北高等行政法院去年11月8日裁定駁回，案經抗告，最高行政法院認為本件已經台中市議會聲請釋憲，應由憲法法庭審理，今裁定駁回確定。

行政訴訟案緣於台中火力發電廠超量使用生媒，被市府依自治條例連續開罰，同時廢止生媒使用許可，不過，行政院卻函告自治條例無效，中市府以居民健康理由，提起行政爭訟。

裁定指出，台中市議會2016年1月26日通過市府的自治條例，報請行政院備查，行政院2020年3月13日通知市府，自治條例牴觸空氣汙染防制法、固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法，應屬無效，台中市政府不服，提告請求撤銷。

台北高等行政法院認為，依司法院大法官會議解釋，地方自治團體對函告如持不同意見，應由地方立法機關聲請解釋，不得由地方自治團體循行政訴訟為救濟，也不必透過行政訴訟以解決紛爭，且函告非行政處分，裁定駁回。台中市政府不服，提起抗告。

最高行指出，本件已經台中市議會向司法院請求為釋憲，若解釋台中市政府也可依現行法制提起行政訴訟，則實務作業為避免受理行政爭訟結果發生與司法院解釋意旨相牴觸，也將於爭訟期間，依法停止行政爭訟程序。

最高行表示，因而，本件若准由台中市議會已向司法院請求釋憲外，復准許台中市政府也可提起行政訴訟，不僅與修法前後過渡規範的安排不盡一致，也無實質救濟功能。