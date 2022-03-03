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影／兩男酒駕房產遭查封 家人憂流落街頭急籌錢善後

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三峽區游姓男子因酒駕被逮，積欠未繳11萬餘元罰鍰，其子憂心住家遭查封，日前急忙籌錢至法務部行政執行署新北分署代父繳清酒駕罰鍰；另三重區胡姓男子也是酒駕遭裁罰，因欠2萬多元未繳，其母耽心現住房子遭查封拍賣，日前連忙領錢幫兒子繳罰緩清，以免流落街頭。

設籍三峽區69歲游姓男子於2015年6月6日上午8時許騎乘機車行經台北市延平北路疏散門一帶，遇警察攔檢，因酒測值超標，為台北市交通事件裁決所裁罰2萬2500元；又於2016年9月12日上午6時許，騎乘機車在台北市基隆路再次酒駕被警察查獲，因5年內酒測值超標2次以上，再被台北市交通事件裁決所裁罰9萬元，合計11萬2500元。

分別於2016及2018年間移送新北分署執行無著，今年1月再度移送新北分署執行。新北分署今年1月25日發函囑託地政機關查封其坐落三峽區持分土地，並定111年3月1日至現場查封土地及坐落其上未辦理保存登記住家，游男兒子獲悉住家要被查封，今年2月25日急忙至新北分署代父繳清罰鍰。

游男兒子無奈表示，父親有多次酒駕前科，屢勸不聽，先前酒駕被判刑，家人為給其一個教訓，忍痛未代義務人繳納易科罰金，游男只有入監服刑，服刑約1年3個月，出獄後還是死性不改，繼續喝酒，家人也拿他沒辦法，憂心住家遭查封只能幫忙善後繳清罰鍰。

今年40歲胡姓男子住新北市三重區，2020年11月4日上午9 時許酒後駕車行經三重區中正北路，因酒測值超標，新北市交通事件裁決處依法裁罰3萬元，其中2萬8400元罰緩未繳清，今年1月移送新北分署執行，新北分署於今年1月25日發函囑託地政機關查封其三重區住家，胡男母親得知後今年2月24日至新北分署代子繳清罰鍰，胡母向新北分署書記官表示，已經2年沒看到兒子了，現住在被查封房子裡，擔心房子被拍賣，只好籌錢幫兒子繳清，才不致流落街頭。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市三峽區游姓男子因酒駕被逮，積欠未繳11萬餘元罰鍰，其子（右）憂心住家遭查封，日前急忙籌錢至法務部行政執行署新北分署代父繳清酒駕罰鍰。圖／台北分署提供
新北市三峽區游姓男子因酒駕被逮，積欠未繳11萬餘元罰鍰，其子（右）憂心住家遭查封，日前急忙籌錢至法務部行政執行署新北分署代父繳清酒駕罰鍰。圖／台北分署提供

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