國民黨80筆「總裁批簽」移轉國有提告 法院訂24日宣判

促轉會2019年12月審定國民黨通報「總裁批簽」檔案，其中4286筆政治檔案應移歸檔案局，已完成移轉。事後，促轉會又發現另有80筆總裁批簽未通報，因而再度審定80筆總裁批簽為政治檔案應歸檔，國民黨不服提告。針對80筆部分，台北高等行政法院今言詞辯論終結，訂3月24日宣判。

「總裁批簽」是先總統蔣中正擔任國民黨總裁，自1950年8月中央改造委員會成立至1975年4月5日病逝前，所批示由秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈的總稱。

促轉會表示，「總裁批簽」檔案涉及蔣中正於威權統治時期身兼政府及國民黨最高領導人所作決策，有助各界理解蔣中正如何鞏固個人地位、遂行以黨治國，直接影響動員戡亂體制及戒嚴體制之形成及維繫，因此獲審定為政治檔案。

促轉會指出，此批「總裁批簽」遭審定為政治檔案後，依規定要求國民黨將檔案原件移歸國家發展委員會檔案管理局，國民黨接獲通知後雖向促轉會申請停止執行與復查，均已依法駁回。

經促轉會多次要求，國民黨已於前年3月30日將6箱檔案運至檔案局，但國民黨接獲點收通知後未派員出席，促轉會於4月7日起與檔案局花費6個工作天進行點收作業，並於4月24日完成點收。