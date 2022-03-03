新莊前偵查隊長酒駕今獲緩起訴 繳13萬法治教育2小時

新北市警新莊分局前偵查隊長古新民，今年1月3日晚間在國道一號重慶北路交流道口，遭台北市保安警察大隊員警查獲酒駕，酒測值高達每公升0.6毫克，遭依公共危險罪嫌送辦。士林地檢署偵結，給予緩起訴處分，一次繳公庫13萬元，上法治教育2小時。

古新民警大鑑識系68期，歷任市刑大隊長、組長和蘆洲、瑞芳、淡水偵查隊長，調任新莊偵查隊長2個月，屢破社會矚目案件，年僅42歲表現傑出卻因酒駕自毀前程，調內勤警務正。案發後返回分局整理物品，數度向同事說「對不起！」

古新民1月3日輪休，中午至朋友家飲酒後返回分局休息，當晚10時許自以為退酒，駕車前往台北市，在國道一號重慶北路交流道匝道口遭攔查，酒測值每公升0.6毫克，經公共危險罪嫌移送法辦，經拘留一夜後，士檢複訊後裁定3萬元交保。警方依規定記一大過處分，報市警局調離主管職，年度考績丙等。

士林地檢署今偵結，檢察官給予古新民緩起訴，緩起訴期間2年，須在6個月內「一次向公庫支付新臺幣13萬元完畢」並完成士檢指定的預防再犯暨保護犯罪被害人法治教育系列課程2小時。

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