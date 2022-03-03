罕見！女同志登記後訴請離婚 法院判決主文這樣寫

桃園李姓女子在台灣同婚合法當天和藍姓女伴侶登記結婚，李因入獄無法經營親密生活訴請離婚；法院考量2人相愛基礎不復存，因礙於民法條文婚姻仍侷限「男女」，罕見在主文寫下「依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之關係應予終止。」等同判2人離婚，可上訴。

李女主張，她和藍女2019年5月24日依司法院釋字第748號解釋施行法第2條成立具有親密性及排他性之永久結合關係，而為同性結婚登記。但自己5月27日就入監，已經和藍女分居2年多，加上刑期仍有10多年，無法履行夫妻義務。

李女表示，藍女也已經在外另結新歡，並於2020年8月9日生下1名小孩，她認為自己入獄後和藍都沒有聯絡，彼此有難以維持婚姻的重大事由，因此向法院請求離婚。

桃園地院指出，李女雖然是在起訴狀聲明請求離婚，但根據其聲明意旨應為請求判決兩造間依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之關係應予終止。

對此，藍女經通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。法院根據2人戶籍、在監紀錄等，確認李目前仍在監獄執行中，刑期至2031年7月25日，而藍分別在2020年8月、2021年6月各生下兒子、女兒。

法院指出，藍女就李的主張都沒提出爭執，顯見她主觀上已無意和李繼續維持、經營共同生活等親密關係，2人間誠摯相愛基礎早已動搖而不復存在，且事由雙方的可歸責程度相當。