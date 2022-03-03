涉操縱虛擬貨幣「美人幣」吸金 北檢起訴6人

盧卡斯國際公司實際負責人邱資勝，涉協助天沐集團發行虛擬貨幣「美人幣」，宣稱保證獲利招攬投資，等幣掛牌交易後，邱旋即大量出貨，導致價格崩跌，台北地檢署今依違反銀行法等罪，起訴盧卡斯登記負責人劉旭峰等6人，邱則因潛被通緝。

至於天沐集團負責人牛羽溱、幣匯交易所執行長梁文耀、舉辦說明會的玩真創意負責人彭冠今，檢方認定罪證不足不起訴。

全案起源於2019年7月11日，美人幣於交易所掛牌交易後不久，同年9月底價格即崩跌，檢方調查，幕後主因即是邱資勝涉嫌利用其掌握的交易帳號，以人為操縱的方式大量出售美人幣，造成該幣價格異常下跌。

據調查，邱資勝找上牛羽溱後，吹噓畫大餅，遊說牛投入資金發展虛擬貨幣，初期不斷以各種名目向牛羽溱請款，包括索討系統開發、前期市場開發等費用，直到美人幣掛牌交易後崩跌，牛雨溱這才發現上當，氣得對邱資勝提告，交易所也緊急將美人幣下架。