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趙藤雄身價200億可能逃亡 涉「大巨蛋案」再限制出境

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

趙藤雄涉「大巨蛋案」違反證交法。圖／聯合報系資料照片
趙藤雄涉「大巨蛋案」違反證交法。圖／聯合報系資料照片

遠雄集團創辦人趙藤雄涉「大巨蛋案」違反證交法，由台北地方法院審理中，趙的限制出境期限已滿，合議庭考量趙犯7年以上重罪、自承個人資產高達1、2百億元，有逃亡之虞，日前裁定再限制出境、出海8月。

全案2017年10月起訴，趙藤雄被求刑24年，由於被告人數多，犯罪事實複雜，審理費時，合議庭另裁定7名被告也限制出境、出海到2022年10月。

他們是：前財政部長李述德、台灣建築中心前執行長許銘文、遠雄人壽總經理趙信清、遠雄建設副總經理許自強、新北市議員周勝考、營建署城鄉發展前分署長洪嘉宏、行賄「白手套」黃慶銘；裁定出爐，法院通知移民署、海巡署執行。

台北地院刑庭裁定書指出，趙藤雄犯重罪，重罪伴隨高度逃亡可能性，趙藤雄審理中自承資產高達1、2百億元，有遠較一般人雄厚的資力可預期會逃亡他處，主、客觀都有逃亡之虞。

李述德涉犯的圖利罪，最輕本刑為5年以上，李曾擔任高階公務員，具相當政治實力與人脈，又留學美國2年，取得曼卡圖大學企管碩士學歷，與一般人相比，有較強出境後在海外滯留不歸的資源，也有動機潛逃國外。

許銘文自承被起訴後靠打工維生，名下沒有動產、不動產，可見他無固定職業，考量許的涉案程度、審酌許的身分、地位、經濟、家庭狀況，認他有相當動機潛逃國外規避審判。

趙信清犯法定刑3年以上、10年以下的有期徒刑，曾擔任知名企業總經理，有相當資力及商業人脈，客觀上可預期如逃亡也有生活無虞的經濟支持， 加上趙曾留學美國長達10年，有潛逃動機。

許自強犯最輕本刑7年以上重罪，前擔任知名企業高階主管，有相當之資力及商業人脈，考量許涉案程度，也應限制出境。

裁定書說，周勝考犯5年以上重罪，可懷疑在面臨刑事訴追下，有逃亡之虞；周長期擔任民意代表，具有政治實力及人脈，有較強逃亡能力，再限制出境。

洪嘉宏犯7年以上重罪，洪曾為中高階公務員，以洪的智識與經驗，較一般人有較高的逃亡能力，再限制出境。

黃慶銘犯5年以上重罪，自述受廈門理工學院邀請參加論壇，經常受邀前往中國、日本、韓國參加學術論壇，並因擔任新地環境規劃管理顧問有限公司負責人，有國外商業交流往來，可見，黃較一般人更容易滯外不歸，有事實足認有潛逃之虞，一樣再限制出境。

趙藤雄 李述德

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