船長當小兒面撂話「宰了媽媽載到海上餵魚」 拘役90日

鄭姓船長要求陳姓妻子離婚，不僅亂砸家具，還當著兒子的面撂話「任何人要帶走你，我絕對宰了她...我絕對把她分成一塊一塊的...載到海上，全部丟下去餵魚」；妻子不願簽離婚協議書，遭鄭用原子筆插脖子、被壓制在床上掐頸。陳女報警，檢方依恐嚇危害安全、傷害罪起訴鄭，新竹地方法院判他拘役90日，台灣高等法院駁回鄭上訴。

鄭姓船長和陳女結婚10年，雖有中度肢障但體型壯碩，兩人育有1子。2019年6月23日，鄭要求妻子離婚且放棄小孩監護權，並因不滿她沒好好照顧小孩而喝令她收東西離開。爭吵中，鄭不斷摔擲家中物品，兒子嚇得嚎啕大哭，陳女不斷勸阻「可以停止了嗎？可以不要再砸東西了嗎？」

「小孩也很害怕，你可以不要這樣子嗎？」陳女央求鄭住手，鄭卻回答「小孩子害怕什麼？我絕對不會傷害他，他是我唯一的生命。他是我唯一的命，知道沒？」並意有所指地對兒子說「任何人要帶走你，我絕對會宰了她，你信不信？你信不信？我絕對把她分成一塊一塊的。我全部把她載到海上，全部把她丟下去餵魚。」兒子呼喊「不要」。

隔天早上，鄭寫好離婚協議書，要求陳女放棄小孩監護權，且每個月給他2萬元。陳女覺得離婚條件不合理，且鄭還要她「永遠不可以件再見小孩」，不願意簽字，鄭一生氣，拿起原子筆插她脖子，再將她推倒到床上、以雙手掐脖子。陳女趁隙逃離，連鞋子都沒穿就跑下樓，請1樓的鄰居幫忙報警，也聲請了暫時保護令。

一審依恐嚇危害安全罪、傷害罪，分別量處鄭拘役40日、59日，應執行90日，鄭不服而上訴，但高院審理時，他卻沒到庭。高院認為雙方已經結婚10年，應該理性解決、處理婚姻和子女撫養權歸屬問題，但鄭卻不顧過去情感而恐嚇、傷害妻子，實不足取。因鄭否認犯行也無悔意，高院認為他讓妻子內心承受莫大壓力，身體還因受暴成傷，處拘役90日「甚妥適」，駁回上訴。