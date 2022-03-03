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「當我女朋友，我帶妳環遊世界」男強吻女兒好友判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民林男的女兒與小翠（化名）是好朋友，林男去年帶小翠回家談事情，竟向她說「阿伯可以完成你出國夢想資助你，你可以當阿伯女朋友，搞不好你會愛上我，我願意花一個月10萬元，甚至帶你去環遊世界，去哪都行」，強吻小翠嘴唇、臉頰、右耳，經被害人提起告訴，法官以雙方達成和解，小翠願原諒林，依強制猥褻罪將林判刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

法官審酌，林男因家庭問題導致他一時情感迷失，於小翠抵抗時不知及時自制，欠缺尊重他人身體及性自主意願觀念，而對被害人強制猥褻行為，致被害人身心受創、惶惶不安。考量他犯後終能承認犯行，並積極與被害人和解、履行賠償，且獲被害人原諒，同意給緩刑機會，予以輕判。

判決書指出，林男為小翠好友小梅的父親，去年9月2日以臉書通訊軟體與小翠連繫，約她見面用餐，並商談最近家庭困境，且希望不要將見面的事告訴其他人，小翠因與小梅情誼深厚，也時常聽聞小梅提及家庭難題，而同意與林見面。

同月3日晚間，林駕車至小翠住處樓下搭載她，載往他的住處地下室，而非用餐的餐廳。小翠見狀，雖發覺有些異狀，惟仍因她先前已多次與小梅前往該處而作罷，2人再搭電梯至住所，坐在客廳之沙發聊天。

林向小翠說「我一個人很孤單，希望找人陪陪我」、「阿伯知道你要出國家裡沒辦法，不然你陪阿伯，阿伯可以完成你出國夢想資助你，你可以當阿伯女朋友，搞不好你會愛上我，我願意花一個月10萬元，甚至帶你去環遊世界，去哪都行」、「你跟阿伯在一起可以賺一點積蓄...你就想成你可以獲得感情，還可以累積財富」等語。

林又說「你沒有交過男朋友，先不要一次拒絕，一定沒有體驗過男 生就會這樣抱抱你」，伸出右手繞過她背後，滑到她肩膀，雙手環抱她，接著右手摸她的頭髮，並拿起她左手說「你的手好細巧、好漂亮，真適合彈鋼琴」，接著起身站著，將一隻手壓在她後方沙發，另一隻手放在甲女身體旁，彎腰親吻她嘴唇、沿著臉頰親到右耳。當時位置已無退路，僅能咬緊牙齒，並試圖轉頭抵抗，惟仍無法抵抗。

林駕車載小翠返家之路途中，仍不斷撫摸她左手，又詢問「明天要不要跟阿伯約會？」小翠當時為了想辦法趕快回家，沒有正面回答，而於抵達住處樓下時，趕緊下車返家 。甲女因深受驚嚇，於返家後向母親訴說上情後，報警處理。

台中市民林男的女兒與小翠是好朋友，林竟向她說「你可以當阿伯女朋友，我願意花一個月10萬元，甚至帶你去環遊世界」，強吻小翠嘴唇、臉頰、右耳，法官依強制猥褻罪將林判刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。 圖／本報資料照
台中市民林男的女兒與小翠是好朋友，林竟向她說「你可以當阿伯女朋友，我願意花一個月10萬元，甚至帶你去環遊世界」，強吻小翠嘴唇、臉頰、右耳，法官依強制猥褻罪將林判刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。 圖／本報資料照

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