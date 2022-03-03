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工運人士李明彥打北市府主任 遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

工運人士李明彥不滿北市府不處理他的申訴，涉嫌在市府大廳怒罵消費者服務中心徐姓主任「你是什麼咖小」、朝徐男頭部揮拳。台北地檢署今依妨害公務、傷害及公然侮辱等罪起訴李。

檢方調查，去年5月21日下午，李明彥在北市府大廳民眾服務處與北市消費者服務中心徐姓主任起口角，李當眾辱罵徐男「你是什麼咖小」。

徐男隨即報警，不料，警方獲報前來調節糾紛時，李一聽到徐男要對他提告，竟情緒激動地朝徐男揮拳，造成徐男的頭部左側挫傷。

檢方認為，李明彥曾闖入北市府辦公室對前北市勞動局長賴香伶施暴，被判拘役58天。另外，在此案之前，他還曾到賴香伶的臉書，留言要殺台北市長柯文哲，遭判刑2月確定，這次又涉嫌辱罵及毆打徐男，考量其為累犯，建請法官裁量是否加重其刑。

北市 賴香伶 公然侮辱

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