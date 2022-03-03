拿刀抵脖逼女友打「分手砲」 他稱糊塗求法官判輕一點

黃姓男子因女友堅持要分手，闖入住家持刀抵住女友脖子，以身材優勢壓制女友，強行打「分手砲」得逞，一、二審依加重強制性交罪判刑7年4月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

黃2019年5月透過線上遊戲和女友認識、交往，去年農曆春前期間到女友家暫住，而取得要，事後因他情緒不穩，女友要求分手，他苦苦哀求、試圖挽回，女友仍堅持分手。

黃2021年3月2日上午7時許，拿鑰匙打開女友位於苗栗縣的住家大門，侵入透天厝2樓女友的房間，女友驚醒想跟弟弟呼救，卻被黃拿小刀抵住脖子，直到弟弟出門，黃才放下小刀，並要求和女友嘿咻。

女友假意答應，趁機把小刀丟掉，拔腿往一樓逃跑，未料被黃一把抓住，以身材優勢壓制，性侵得逞。女友事後到醫院驗傷，報警處理。

黃坦承犯行，法院認為，兩人雖然曾是男女朋友，但既然因個性、價值觀等問題，女友提出分手，黃應該要尊重對方決定，好聚好散，卻為滿足一己私慾，私自侵入女友房間，拿小刀脅迫性侵，侵害女友人身自由、隱私權等權益，造成女友難以抹滅的心理創傷。

法院考量黃坦承犯行，犯後態度尚可，但女友表明不願原諒、和解，一、二審均依加重強制性交罪判黃7年4月徒刑。黃不服上訴，供稱他一時糊塗而犯案，已知錯並深感羞愧、悔悟，但因目前被羈押無工作收入，才無力賠償、和解，認為原審量刑過重。