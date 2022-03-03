快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿刀抵脖逼女友打「分手砲」 他稱糊塗求法官判輕一點

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

黃姓男子因女友堅持要分手，闖入住家持刀抵住女友脖子，以身材優勢壓制女友，強行打「分手砲」得逞，一、二審依加重強制性交罪判刑7年4月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

黃2019年5月透過線上遊戲和女友認識、交往，去年農曆春前期間到女友家暫住，而取得要，事後因他情緒不穩，女友要求分手，他苦苦哀求、試圖挽回，女友仍堅持分手。

黃2021年3月2日上午7時許，拿鑰匙打開女友位於苗栗縣的住家大門，侵入透天厝2樓女友的房間，女友驚醒想跟弟弟呼救，卻被黃拿小刀抵住脖子，直到弟弟出門，黃才放下小刀，並要求和女友嘿咻。

女友假意答應，趁機把小刀丟掉，拔腿往一樓逃跑，未料被黃一把抓住，以身材優勢壓制，性侵得逞。女友事後到醫院驗傷，報警處理。

黃坦承犯行，法院認為，兩人雖然曾是男女朋友，但既然因個性、價值觀等問題，女友提出分手，黃應該要尊重對方決定，好聚好散，卻為滿足一己私慾，私自侵入女友房間，拿小刀脅迫性侵，侵害女友人身自由、隱私權等權益，造成女友難以抹滅的心理創傷。

法院考量黃坦承犯行，犯後態度尚可，但女友表明不願原諒、和解，一、二審均依加重強制性交罪判黃7年4月徒刑。黃不服上訴，供稱他一時糊塗而犯案，已知錯並深感羞愧、悔悟，但因目前被羈押無工作收入，才無力賠償、和解，認為原審量刑過重。

最高法院認為，黃僅憑己見任意爭執二審量刑，不符合上訴第三審要件，違背違背法程式，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

分手 性侵 透天

延伸閱讀

男星把前妻打到流產　新女友自稱「我是新沙袋」網罵翻

月薪55K全交女友管理 8個月後看明細超悲劇 網卻喊恭喜

彈頭視訊道歉徐乃麟 空姐女友「道歉成功再求婚」

大學撞球好手涉拘禁欲分手女友 嘉院判7月徒刑

相關新聞

台中市府管制生煤「卡」中火 提告行政院敗訴確定

台中市政府施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，行政院指部分條文無效，市府請求撤銷處分。台北高等行政法院去...

RCA員工關懷協會 捐贈法律扶助基金會500萬元

法律扶助基金會於今舉辦「RCA員工關懷協會捐贈法律扶助基金會500萬元基金」記者會。現場邀請到RCA員工關懷協會杜津珠理...

影／兩男酒駕房產遭查封 家人憂流落街頭急籌錢善後

新北市三峽區游姓男子因酒駕被逮，積欠未繳11萬餘元罰鍰，其子憂心住家遭查封，日前急忙籌錢至法務部行政執行署新北分署代父繳...

國民黨80筆「總裁批簽」移轉國有提告 法院訂24日宣判

促轉會2019年12月審定國民黨通報「總裁批簽」檔案，其中4286筆政治檔案應移歸檔案局，已完成移轉。事後，促轉會又發現...

新莊前偵查隊長酒駕今獲緩起訴 繳13萬法治教育2小時

新北市警新莊分局前偵查隊長古新民，今年1月3日晚間在國道一號重慶北路交流道口，遭台北市保安警察大隊員警查獲酒駕，酒測值高...

罕見！女同志登記後訴請離婚 法院判決主文這樣寫

桃園李姓女子在台灣同婚合法當天和藍姓女伴侶登記結婚，李因入獄無法經營親密生活訴請離婚；法院考量2人相愛基礎不復存，因礙於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。