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潤泰千金裝120萬現金名牌包被偷 賊亡 親友全拋棄繼承

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

潤泰集團總裁尹衍樑千金尹崇恩指控社區許姓保全竊走她放在鞋櫃上、裝有120萬元現金、手機、相機的名牌包，許被依竊盜罪嫌起訴，但在法院審理期間身亡，刑事公訴不受理；民事部分，尹崇恩向許的繼承人、保全公司求償161萬餘元，台北地方法院今開庭，確認許的繼承人均已拋棄繼承，另要求尹崇恩、保全公司委任律師確認雙方是否有和解意願。

尹崇恩畢業於政大會計研究所，目前是一名會計師，她去年2月10日上午8時許，把要交給廠商的120萬元裝潢款裝在PRADA包中，放在家門口鞋櫃上，未料卻不翼而飛。

尹崇恩報警處理，查出是許姓保全下手行竊，檢方竊盜罪嫌起訴，但許矢口否認是小偷，去年10月因癌症病逝，刑事部分法院判公訴不受理。民事部分，尹崇恩提損害賠償訴訟，要求許的繼承人、保全公司應負連帶賠償責任，求償161萬餘元。

台北地院今開庭，法官表示，因許已身亡，依法停止訴訟程序，經調查確認許的繼承人都已經拋棄繼承，並詢問尹崇恩、保全公司雙方是否有和解意願。

尹崇恩委任律師指出，案發後有和保全公司法務談過，對方沒有和解意願，但現今保全公司有委任律師，尚未談過和解的問題；保全公司律師則說，公司並非完全不想和解，而是金額大小的問題，若能降到一定金額，是可以談談看能否有辦法讓訴訟結束。法官諭知雙方一周內回報當事人是否有和解意願，全案候核辦。

潤泰集團千金尹崇恩。圖／取自臉書
潤泰集團千金尹崇恩。圖／取自臉書

保全 律師 竊盜

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