大同前董林郭文艷、林蔚山涉財報不實 5人全部判無罪

林郭文艷。圖／聯合報系資料照片

大同集團旗下中華映管投資中國華映科技有19項承諾未於財報揭露，前董事長林郭文艷、林蔚山夫婦及相關幹部5人被訴證交法財報不實罪；台北地方法院審理，林郭文艷、林蔚山等人都辯無罪，合議庭今天判5人全部無罪。可上訴。

檢察官起訴的5人分別是林郭文艷、林蔚山、華映總經理林盛昌、財務長簡永忠、汪志成；其中，林郭文艷偵查中以500萬元交保，審理時限制出境，林蔚山目前另案還在服刑。

林郭文艷開庭時辯稱，她雖然是華映董事，但未參與營運，她信任專業意見卻被牽扯進去，她並沒有隱瞞、隱匿財報的動機，且，基本上也未簽署華映的任何財報，相信華映團隊是以會計原則作出財報。

林蔚山、林郭文艷為了能在大陸上市，向大陸證監會提出包括年獲利10％、獲利不足時現金補足等不利台灣華映的19項保證，換取收購大陸閩東電機，並改名華映科技借殼上市，卻疑在台灣華映財報隱匿此利空消息。

依檢方起訴資料，華映2010年透過華映視訊吳江公司、福建華顯等4家公司，藉由股權交換取得閩東電機公司75％股權，並改名華映科技公司，不過，收購過程中，大陸證監會、證交所對閩東電機獨立性及關聯交易存疑。

爭議由福建省政府出面協調，華映為求回應，先提出17項業績承諾的書面保證，包括對華映不利的「不減持上市公司股份」、保證年獲利10％、不足以現金補足，最後加入第18、第19項由大同、華映母公司承擔連帶責任的承諾。

檢察官查辦認為，對於台灣華映的利空消息，依證交法應揭露於財務報表中，也應由會計師簽證，林郭文艷等人卻為隱匿利空消息，讓會計師無法在查核時發現，他們隱匿對公司具有重大影響的資訊，未誠實揭露，應起訴。