遠洋漁業公司誤報卸魚地開罰四百萬 查封漁船隨即繳清

屏東縣東港鎮一家遠洋漁業公司因誤報卸魚地，原本要在模里西斯路易士港卸魚，因誤填漁船卸魚港口，在高雄港前鎮漁港卸魚，違反遠洋漁業條例、鮪延繩釣漁船赴印度洋作業管理辦法規定，有重大違規裁罰400萬元，業者收到裁處書拒不繳納，案件移送屏東分署執行，分署發文查封452噸的鮪釣船，隨即繳清罰鍰。

行政執行署屏東分署指出，東港一家遠洋漁業公司原預載2020年11月9日委託運搬船在模里西斯路易士港卸魚，另在11月9日申請變更預定卸魚日為11月12日，運搬船的漁獲物實際上是11月13日在高雄前鎮漁港卸魚。

公司未經許可在港口卸魚，業者抗辯稱公司職員同時送交四艘漁船的資料，而誤填漁船卸魚港口，仍漁業署以該公司違反遠洋漁業條例、鮪延繩釣漁船赴印度洋作業管理辦法規定，有重大違規而裁罰400萬元。業者收到裁處書後拒不繳納，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行。

屏東分署指出，今年1月14日分案，調查漁業公司船舶所有權登記資料，經主管機關函復義務人有一艘總噸位452噸的鮪釣船，為避免脫產，執行人員趕在農曆年前發函查封船舶。

農曆年後書記官遲未接到業者聯絡詢問事宜，執行人員在2月16日至公司東港營業地現場訪查，遇到的員工表示有收到分署查封公文，惟漁船仍在印度洋海域作業，公司已在訪查前一天甫將400 萬元罰鍰全數繳清，並當場提示銀行的匯款申請書為憑。

在場人也不急著要分署撤銷船舶查封登記，書記官與漁業署公文確認義務人是否繳清後，上周已發函塗銷漁船的查封登記。