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被控炒比特幣吸金遭起訴 中市前議員黃英傑獲判無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

IRS國際儲備體集團大中華及東盟地區參議處首席代表林志桀等人，以投資比特幣，在中國、台灣兩地吸金新台幣近18億餘元（美金5909萬），台中地院法官依違反銀行法等罪將林志桀等6人，判處10年至8年不等徒刑。同案的前台中市議員黃英傑，因相關證人證稱「並未聽到黃英傑提到說投資IRS公司很好賺，也沒有鼓吹或招攬投資IRS公司」，法官以無積極證據證明黃涉有違反銀行法等罪，判黃英傑無罪。

檢察官起訴林志桀、林貞義、范訓銘、鐘家蔆、金承芸、林雅文、黃英傑等7人，法官判林志桀等6人有罪，依違反銀行法等罪，分別判處10年至8年不等徒刑。而前台中市議員黃英傑獲判無罪。

檢察官以黃英傑擔任IRS公司「台灣區辦事處顧問」兼7級領導，負責向投資民眾說明有關IRS公司制度及投資比特幣的課程，且以執業律師的身分提供法律專業意見，而與林志桀等人向多數人或不特定人吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬，並經營基於介紹他人加入而取得傳銷獎金非法多層次傳銷。

黃英傑否認犯行，辯稱IRS公司是以收集、儲存大量的比特幣來操作獲利，而非銷售比特幣，故應不該當於銀行法或多層次傳銷管理法規範，他是透過前妻鐘家蔆參與投資，但他的投資帳號都是鐘家蔆在管理，也是鐘家蔆幫伊處理下線之事宜。

黃辯稱於2018年2月間，IRS公司 突然實施驗證制度，且林志桀要求升5級之會員需錄製上課之視頻，但他發現許多鐘家蔆的下線會員即將升5級，卻對於IRS公司之投資方案及操作流程並不清楚，他認為應讓投資人對IRS公司之制度及獎勵方式有完整之資訊，才自行印製「比特幣與IRS國際儲備體簡介」文件，以利投資人瞭解IRS公司之制度，但該文件並未用以招攬或吸收投資人，

李姓證人證稱「2017年12月初，曾前往巴菲特咖啡廳參加一個講座，主題是關於比特幣最新發展，當天的主講人是黃英傑，他有發給現場人介紹比特幣最新資訊的週刊，當天黃英傑只有講比特幣之投資，並未鼓吹大家投資IRS公司；就伊之理解，黃英傑在IRS公司沒有擔任任何職務」。

另名證人小麗證稱「現場我並未聽到黃英傑提到說投資IRS公司很好賺，也沒有鼓吹或招攬投資IRS公司；就我所知，黃英傑只是鐘家蔆投資IRS公司的人頭，因為黃英傑很忙，所以也不會去搞這些，只是有時候會與鐘家蔆同進同出而已」。

由證人的證述，可知黃英傑於IRS公司並未實際擔任何職務，也不曾替投資人與IRS公司接洽投資事宜或從事買包、賣包等行為，其於公開場合亦僅曾講述虛擬貨幣比特幣的走勢，並無證據足證黃英傑向不特定人招攬投資IRS公司。合議庭因而判黃英傑無罪。

IRS國際儲備體集團大中華及東盟地區參議處首席代表林志桀等6人，以投資比特幣，在中國、台灣兩地吸金新台幣近18億餘元被判刑。同案的前台中市議員黃英傑，法官以無積極證據證明黃涉有違反銀行法等罪，判黃英傑無罪。圖／本報資料照
IRS國際儲備體集團大中華及東盟地區參議處首席代表林志桀等6人，以投資比特幣，在中國、台灣兩地吸金新台幣近18億餘元被判刑。同案的前台中市議員黃英傑，法官以無積極證據證明黃涉有違反銀行法等罪，判黃英傑無罪。圖／本報資料照

比特幣 檢察官 台中市

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