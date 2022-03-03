誆炒比特幣對5萬人吸金18億 林志桀等6人判重刑

IRS國際儲備體集團大中華及東盟地區參議處首席代表林志桀等人，以投資比特幣，在中國、台灣兩地吸金，從2017年6月至2018年6月間止，先後向5萬餘人次吸金新台幣近18億餘元（美金5909萬），台中地院依違反銀行法等罪將林志桀等6人，判處10年至8年不等徒刑。同案的前台中市議員黃英傑，無積極證據證明涉有違反銀行法或多層次傳銷管理法，獲判無罪。

林志桀否認全部之犯行，辯稱「我沒有吸金犯行，也非IRS公司之經營者，而只是一個投資人，任何投資都有風險，我是本於有好處互相告知的想法才邀約他人參與投資」，其餘被告也否認犯行，法官不採信，予以判刑。

合議庭審酌，林志桀、林貞義、范訓銘、鐘家蔆、金承芸、林雅文等6人貪圖私益，不顧

法令之禁制，與「傑克」、「亞歷山大」、「馬克」、「安東」等人，共同利用IRS公司設計高額利潤投資案，誘使民眾踴躍出資，致為數甚多之投資人投入大量資金，嗣後多半血本無歸，甚至造成經濟困頓、親友間感情破裂之絕境；又以多層次傳銷方式招攬投資人加入，積極參與傳銷組織擴散，吸收5萬263人次，金額達美金5909萬餘元，嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣。

合議庭以林志桀等6人犯後均否認犯行、迄未賠償投資人損失犯後態度；審酌林等人在本案主導、參與吸金犯罪分工程度、角色及擔任之組織層級、招攬下線規模，分別予以判刑。

法官判林志桀有期徒刑10年，林的父親林貞義8年6月、同夥范訓銘9年6月、鐘家蔆（前台中市議員黃英傑的前妻）9年、金承芸8年6月、林雅文8年。

判決書指出，林志桀擔任IRS國際儲備體（International Reserve System）的台灣與大陸地區主要聯絡人，在台灣地區及大陸地區招攬投資，並為「大中華及東盟地區參議處首席代表」兼8級領導，負責IRS公司於臺灣地區及大陸地區之營運，及向「傑克」、「亞歷山大」、「馬克」、「安東」等人回報與聯絡營運狀況、下線招攬 、資金收取及紅利派發。

林貞義是林志桀父親，為IRS公司「大中華及東盟地區參議處首席顧問」兼8級領導，負責台灣辦事處之年會、旅遊活動的主辦、招攬投資及收受款項；范訓銘係IRS公司「大中華及東盟地區參議處副代表」，負責IRS公司資金收取、移轉、購買及發送比特幣。

鐘家蔆係IRS公司「台灣區辦事處代表」兼8級領導，負責發展組織、招攬下線、網頁使用及收受款項；林雅文係IRS公司「臺灣區辦事處處長」兼7級領導，負責招攬下線、收受相關款項。

金承芸是IRS公司台灣地區「總監講師團團長」兼6級領導，負責安排講座課程，編輯講義文宣，介紹他人投資IRS公司及收受款項。他們承租台中市台灣大道的房子，作為IRS公司在台辦公室及作為舉辦說明會會場（下稱IRS公司台灣辦事處）。

林志桀與姓名年籍不詳人，先於2016年10月間起，在大陸上海等地區，向不特定民眾招募參與投資IRS公司，范訓銘自2016年11月起、鐘家蔆自2017年4月起、金承芸自2017年5月間起、林雅文自2017年5月31日起、林貞義則至遲至2017年3月起，參與IRS公司。

林志桀等人並自加入IRS公司起，陸續於IRS公司臺灣辦事處、高雄市圓山飯店、巴菲特咖啡餐飲會館等地舉辦說明會，向多數人或不特定人說明IRS公司之投資方案可選擇購買每單位100美元、350美元、1000美元、300美元、7000美元等套餐。

或上述5個套餐任意加總組合，每個帳戶每個套餐限購買1次（即投資限額為1萬4450美元），而投資人投資時須向IRS公司申請帳號、密碼，投資後可登入網站查看投資後所取得之RM（又稱儲備金，係IRS公司內部計價單位，以美元計價），該RM保證每天固定增值0.35%，複利1年後即可獲取本利和355%之高額利潤，且獲利與比特幣之漲跌無關。

林志桀等6人，即以上述方法，向投資人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當紅利、利息、股息或其他報酬，並經營基於介紹他人加入而取得傳銷獎金之非法多層次傳銷。

至2018年2月間，林志桀向投資人宣稱因IRS公司公告需經過實名驗證後始能提領帳戶內的本金與紅利，惟僅少數投資人能通過實名驗證並領回本利，直至同年4月24日起，全部投資人則均無法再領取本利，同年6月底左右，IRS公司網站即行關閉。