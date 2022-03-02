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台中父管教4子女疑過當 中檢今晚訊後5萬交保
台中市黃姓男子被妻子指控，涉嫌對四名年幼的子女不當管教、傷害，有男童被打到頭破血流，今天黃被警方依傷害、違反兒少法、家暴保護令移送台中地檢署偵辦，檢察官訊問後，認定黃涉傷害、家庭暴力防治法等罪，諭令5萬元交保。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，全案在今晚經檢察官訊問後，認定黃涉嫌傷害、違反家暴保護令等罪，但無羈押之必要，因四名被害幼童都已經社會局緊急安置，無再犯之虞，諭令黃以5萬元交保。
據查，黃姓男子（28歲）與妻子育有4名子女，最大8歲、最小1歲，其中三童是黃妻與前夫所生，但疑因黃撫養幼童壓力過大，加上幼童不易管教，從去年10月開始，對子女有過當的管教方式，包括罰子女背厚重書本半蹲、罰站，或以徒手、持器械毆打、攻擊等。
黃妻在去年底向警方反映後，由社會局社工介入了解，今年2月26日暫時保護令送達，但黃仍對妻兒有毆打、攻擊的犯行，警方昨天獲報後，通知黃到案說明，並依違反兒少法、家暴令、傷害罪移送台中地檢署偵辦，台中市社會局也緊急安置4名幼童。
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