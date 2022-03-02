快訊

聯合國大會「141贊成 5反對 」通過 強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中父管教4子女疑過當 中檢今晚訊後5萬交保

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子被妻子指控，涉嫌對四名年幼的子女不當管教、傷害，有男童被打到頭破血流，今天黃被警方依傷害、違反兒少法、家暴保護令移送台中地檢署偵辦，檢察官訊問後，認定黃涉傷害、家庭暴力防治法等罪，諭令5萬元交保。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，全案在今晚經檢察官訊問後，認定黃涉嫌傷害、違反家暴保護令等罪，但無羈押之必要，因四名被害幼童都已經社會局緊急安置，無再犯之虞，諭令黃以5萬元交保。

據查，黃姓男子（28歲）與妻子育有4名子女，最大8歲、最小1歲，其中三童是黃妻與前夫所生，但疑因黃撫養幼童壓力過大，加上幼童不易管教，從去年10月開始，對子女有過當的管教方式，包括罰子女背厚重書本半蹲、罰站，或以徒手、持器械毆打、攻擊等。

黃妻在去年底向警方反映後，由社會局社工介入了解，今年2月26日暫時保護令送達，但黃仍對妻兒有毆打、攻擊的犯行，警方昨天獲報後，通知黃到案說明，並依違反兒少法、家暴令、傷害罪移送台中地檢署偵辦，台中市社會局也緊急安置4名幼童。

台中市黃姓男子涉嫌對4名年幼子女不當管教，也有傷害妻子行為，台中地檢署今訊問後命黃5萬交保。圖／本報資料照
台中市黃姓男子涉嫌對4名年幼子女不當管教，也有傷害妻子行為，台中地檢署今訊問後命黃5萬交保。圖／本報資料照

家暴 檢察官

相關新聞

蘇震清助理涉貪辯無罪 檢求重刑：辱了立委職務的尊貴

立委蘇震清被控收受太流公司前董事長李恆隆2580萬元賄款，蘇的國會辦公室主任余學洋也被控涉賄124萬元。台北地院今天開庭...

蛇蠍酒女全家密謀殺富男友 父母案發前一周狂偷賣場東西

彰化縣林姓女子夥同父母和弟弟一家人計誘殺害富男友後沈屍東螺溪案被起訴，更再爆出林女父母竟在犯下殺人案前一周曾三度到賣場偷...

培養無數偶像 華語樂壇男主管遭拍全裸片被勒索800萬

國內知名唱片公司高層男主管，透過友人曾昱騰安排按摩師到府服務，被設局偷拍裸體影片，遭勒索800萬元，他付些微遮羞費後，不...

台中父管教4子女疑過當 中檢今晚訊後5萬交保

台中市黃姓男子被妻子指控，涉嫌對四名年幼的子女不當管教、傷害，有男童被打到頭破血流，今天黃被警方依傷害、違反兒少法、家暴...

北市中山警疑與黑道掛勾暴力討債 法院裁定收押禁見

台北市警局中山警分局王姓員警疑因債務糾紛，與四海幫背景的李男等勾結，將欠錢不還的丁男押走凌虐，新北地檢署今指揮法務部廉政...

陳瑞仁退休期許 檢察官榮耀來自老百姓尊敬而非官位

曾經寫下「只要給我一根槓桿，我就能移動整個地球」名言的檢察官陳瑞仁，將近四十年的檢察生涯今天畫下句點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。