快訊

聯合國大會「141贊成 5反對 」通過 強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市中山警疑與黑道掛勾暴力討債 法院裁定收押禁見

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

台北市警局中山警分局王姓員警疑因債務糾紛，與四海幫背景的李男等勾結，將欠錢不還的丁男押走凌虐，新北地檢署今指揮法務部廉政署等單位前往中山分局、王姓員警住所等地搜索，並拘提王姓員警到案，複訊後依涉妨害自由、教唆偽證等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，稍早新北地方法院裁定王收押禁見。

警方調查，王員妻子2019年與丁男合夥投資娃娃機台生意，數月後丁男想自立門戶，向王借款185萬元，卻未曾準時還債。

今年1月31日晚間，李男率人將丁男押到新北八里一間工廠囚禁毒打，兩天後放人，丁男跑到大同警分局下的派出所報案，扯出與在中山任職的王員有債務糾紛，要向李男、王員等5人提告，警方循線將李男等4人逮捕，依妨害自由移送，王員則因未查獲涉案事證，僅未隨案移送至新北地檢署，移送4人裁定收押禁見。

檢警調查發現，王員疑似參與囚禁凌虐，更教唆李等人進行偽證，指揮法務部廉政署與重案組檢察事務官、中山分局督察組等單位前往中山分局、王姓員警住所搜索，並拘提王姓員警到案，複訊後檢方認為王員涉嫌妨害自由、教唆偽證罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，稍早法院裁定王收押禁見。

台北市中山警分局勤務指揮中心王姓員警疑因涉入掛勾黑道暴力討債，被裁定收押禁見。圖／聯合報系資料照
台北市中山警分局勤務指揮中心王姓員警疑因涉入掛勾黑道暴力討債，被裁定收押禁見。圖／聯合報系資料照

新北 法務部 債務

延伸閱讀

獨／22年的回憶！「欣葉日本料理」中山店熄燈

相關新聞

蘇震清助理涉貪辯無罪 檢求重刑：辱了立委職務的尊貴

立委蘇震清被控收受太流公司前董事長李恆隆2580萬元賄款，蘇的國會辦公室主任余學洋也被控涉賄124萬元。台北地院今天開庭...

蛇蠍酒女全家密謀殺富男友 父母案發前一周狂偷賣場東西

彰化縣林姓女子夥同父母和弟弟一家人計誘殺害富男友後沈屍東螺溪案被起訴，更再爆出林女父母竟在犯下殺人案前一周曾三度到賣場偷...

培養無數偶像 華語樂壇男主管遭拍全裸片被勒索800萬

國內知名唱片公司高層男主管，透過友人曾昱騰安排按摩師到府服務，被設局偷拍裸體影片，遭勒索800萬元，他付些微遮羞費後，不...

台中父管教4子女疑過當 中檢今晚訊後5萬交保

台中市黃姓男子被妻子指控，涉嫌對四名年幼的子女不當管教、傷害，有男童被打到頭破血流，今天黃被警方依傷害、違反兒少法、家暴...

北市中山警疑與黑道掛勾暴力討債 法院裁定收押禁見

台北市警局中山警分局王姓員警疑因債務糾紛，與四海幫背景的李男等勾結，將欠錢不還的丁男押走凌虐，新北地檢署今指揮法務部廉政...

陳瑞仁退休期許 檢察官榮耀來自老百姓尊敬而非官位

曾經寫下「只要給我一根槓桿，我就能移動整個地球」名言的檢察官陳瑞仁，將近四十年的檢察生涯今天畫下句點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。