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北市中山警疑與黑道掛勾暴力討債 法院裁定收押禁見
台北市警局中山警分局王姓員警疑因債務糾紛，與四海幫背景的李男等勾結，將欠錢不還的丁男押走凌虐，新北地檢署今指揮法務部廉政署等單位前往中山分局、王姓員警住所等地搜索，並拘提王姓員警到案，複訊後依涉妨害自由、教唆偽證等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，稍早新北地方法院裁定王收押禁見。
警方調查，王員妻子2019年與丁男合夥投資娃娃機台生意，數月後丁男想自立門戶，向王借款185萬元，卻未曾準時還債。
今年1月31日晚間，李男率人將丁男押到新北八里一間工廠囚禁毒打，兩天後放人，丁男跑到大同警分局下的派出所報案，扯出與在中山任職的王員有債務糾紛，要向李男、王員等5人提告，警方循線將李男等4人逮捕，依妨害自由移送，王員則因未查獲涉案事證，僅未隨案移送至新北地檢署，移送4人裁定收押禁見。
檢警調查發現，王員疑似參與囚禁凌虐，更教唆李等人進行偽證，指揮法務部廉政署與重案組檢察事務官、中山分局督察組等單位前往中山分局、王姓員警住所搜索，並拘提王姓員警到案，複訊後檢方認為王員涉嫌妨害自由、教唆偽證罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，稍早法院裁定王收押禁見。
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