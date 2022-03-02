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蘇震清助理涉貪辯無罪 檢求重刑：辱了立委職務的尊貴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立委蘇震清被控收受太流公司前董事長李恆隆2580萬元賄款，蘇的國會辦公室主任余學洋也被控涉賄124萬元。台北地院今天開庭，余辯稱無罪，表示只接受陳情，做立委助理該做的事，檢察官則建請法院對余從重量刑。

余學洋偵查、審判中都沒有認罪。他今天辯論時說，對於合議庭在證人交互詰問後諭令他可以交保感到感謝，家中父親已經85歲，身體健康又不佳，因為捲入案件對整個家庭造成很大的影響。

余說，他本是國會助理，接受李恆隆的陳情做國會助理應該做的事情，其實並不會去探求老闆與李恆隆之間行為的真意為何，對於被檢察官指控為貪汙，他深感無奈。

余學洋還說，牽涉貪瀆案之後，他有一個心得，即如果國會助理不能接受、處理選民的陳情案，那麼，未來立法院設置一個收案窗口即可，如有人陳情，再分別交付各個立法委員去處理即可，「這樣的陳情程序是對的嗎？」

公訴檢察官則表示，余學洋利用蘇震清對他信任度，具體協助蘇震清、李恆隆間的行收賄相關事宜，並處理調錢、傳遞票據等行為，擔任賄賂雙方的橋樑角色，足證余在本案中具有重要性。

檢方辯論還說，余學洋始終辯稱與李恆隆的交往，只是公務上的往來，余的犯後態度不佳，且有辱立委職務的尊貴，建請法院對余學洋從重量刑，並宣告犯罪所得124萬元均沒收。

余學洋今天出庭於辯論庭中做無罪答辯。記者王聖藜／攝影
余學洋今天出庭於辯論庭中做無罪答辯。記者王聖藜／攝影

余學洋 李恆隆 蘇震清

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