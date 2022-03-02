蛇蠍酒女全家密謀殺富男友 父母案發前一周狂偷賣場東西

彰化縣林姓女子夥同父母和弟弟一家人計誘殺害富男友後沈屍東螺溪案被起訴，更再爆出林女父母竟在犯下殺人案前一周曾三度到賣場偷藍牙喇叭、乳液等生活用品，被彰化地方法院依竊盜罪各判處罰金1萬4000元，而林女母女犯下殺人案後，在超商盜領死者帳戶金錢的畫面也曝光。

林女（卅歲）一家四口去年10月16日涉嫌騙出林女五十歲富男友張男後，對他下安眠藥，假藉載他出遊，途中即由林父以棉綿繩將張男勒斃，一家人再一起將張男綁上空心磚沈屍東螺溪，張男家人在他失蹤後，也發現張男帳戶存款被領走，懷疑是林女所為，殺人案也因張男屍體從東螺溪浮上來被發現而曝光。

讓人訝異的是，林母與林父另涉及竊盜案，兩人在去年10月3日及7日晚間到鹿港鎮寶雅商場偷竊價值599元的藍牙小夜燈喇叭、398元2組摺疊手機架，10月8日下午又到寶雅彰化店偷2瓶價值2760元的水楊酸美體喚膚乳、599元的擺頭夾式風扇、459元的行動電源等，被店員發現，報警處理。

林母與林父雖事後坦承犯行，並賠償店家一萬元和解，但仍被彰化地方法院依竊盜罪分處罰金14000元，可易服勞役。

林女一家四口昨天被依強盜殺人罪嫌起訴，林女與母親曾戴著鴨舌帽持張男金融卡到超商領出錢的畫面也曝光。在押的林女一家4人昨天移審彰化地方法院，雖坦承殺人棄屍，但仍否認有強盜殺人犯意，林父仍堅稱是張男欺負林女，一家人才會痛下殺手，並非為錢財而謀財害命，他們在殺人後領走的470萬元，除了被警方搜出300多萬元，也補回了花掉的20萬元。