培養無數偶像 華語樂壇男主管遭拍全裸片被勒索800萬

國內知名唱片公司高層男主管，透過友人曾昱騰安排按摩師到府服務，被設局偷拍裸體影片，遭勒索800萬元，他付些微遮羞費後，不甘長期被勒索，報警處理；台北地方法院審理，依恐嚇取財罪判曾有期徒刑8月。可上訴。

本案被害的唱片公司高層男性主管，在業界縱橫超過30載，親手企畫、宣傳、培養出國內的「偶像天團」、「天后」等不計其數，在華語流行音樂領域中舉足輕重，有極高的輩份，但行事很低調。

檢察官指控，2020年11月28日，被害人透過曾昱騰的推薦，找來一名林姓男按摩師到府服務，曾私下指使林趁機用手機偷錄下被害人的全裸影像。

林對曾昱騰的話言聽計從，趁被害人睡著之際，竊錄下被害人的裸體影片、照片，再透過臉書等私訊，將多個私密照檔案傳給曾，曾即以握有私密照為理由，持以勒索被害人再「以錢換照」。

2021年2月25日，曾跑到被害人的住處攔人，出示手機內的偷拍照片、影像截圖，揚言不給錢即會散布照片、影像，先勒索30萬元得逞，被害人擔心不雅影片外流，同意其後按月再付曾每月5萬多元，前後支付64萬6000元。

被害人受曾的長時間恐嚇，2021年10月開口要求曾停止勒贖，曾卻連續5天傳送媒體爆料專線的手機截圖等資訊，向被害人索討800萬元，並附上「不然要死一起死」的恐嚇字眼，被害人不再受要脅，向警方報案。

檢警後來拘提曾昱騰到案，向法院聲押禁見獲裁准，起訴移審後，曾因覓保無著繼續羈押，法官開庭審理，曾認罪。

判決書指出，曾昱騰犯後已認罪，但未與被害人達成和解並賠償損失，且未歸還犯罪所得，依恐嚇取財罪判曾有期徒刑8月。