林志玲愛店「鼎旺」姊妹相爭 更一審判姊姊吐995萬

「鼎旺」爭議至今未休。資料照片。記者賴佩璇／攝影

「鼎旺麻辣鍋」創辦人林鳳珠不滿曾在店裡工作的外甥將技術移轉給朋友，姊姊曹林美玉和外甥離開「鼎旺」後，宣稱當初是合夥，甚至鬧上法院；基於姊妹情誼，林鳳珠同意自2015年3月起算5年，月付17萬顧問費給姊姊，換取她們家不再爭執。外甥事後註冊「鼎旺」、「老鼎旺」商標並開店，林鳳珠要求返還顧問報酬，台灣高等法院更一審今判曹林美玉應給付995萬餘元。

有「台灣第一名模」稱號的林志玲，曾表示「鼎旺」的麻辣火鍋很對味，其中「滷雞腳」更是她印象最深刻的美味料理。

林鳳珠提告表示1992年創辦、經營鼎旺麻辣鍋，但她卻發現外甥私自將技術轉移給友人，胞姊和外甥離開鼎旺後，卻對外稱是和她合夥，甚至還提確認合夥關係存在訴訟。林鳳珠說，鼎旺是她獨資成立，沒和姊姊合夥，但基於姊妹情誼，才在訴訟中同意每個月付姊姊15萬顧問報酬、共5年，但姊姊和外甥不得再就鼎旺的經營再爭執。

姊妹2015年4月和解，曹林美玉撤回確認合夥關係存在訴訟，林鳳珠同年8月再創辦鼎旺麻辣鍋分店並另設立鼎旺火鍋有限公司，公司考量稅賦，因此由女兒陳冠伶擔任法定代理人。但外甥卻向智慧財產局申請註冊「鼎旺」、「老鼎旺」等商標，更再以「鼎旺」、「老鼎旺」向智慧財產局申請註冊其他類別，並在距離鼎旺麻辣火鍋不到10分鐘車程的地方開設麻辣火鍋店，林鳳珠認為會造成消費者混淆。

林鳳珠認為胞姊違反協議書規定「應擔保其子女不得主張鼎旺經營之相關權利」，提告請求返還自2015年3月起至2017年2月間支付的383萬餘元顧問報酬；更一審時，更追加請求再給付611萬餘元本息，也就是曹林美玉所收受的995萬餘元。

高院更一審認為，鼎旺麻辣公司（一店）是林鳳珠為擴大原鼎旺小吃店的營運規模而遷址成立的公司，後來因店面不足使用，2015年8月另成立鼎旺火鍋公司（二店），一、二店的主要營業管理者都是林鳳珠，包括以陳冠伶為登記負責人的「鼎旺火鍋公司」，都是協議書所指的「鼎旺小吃店」這一主體。

更一審表示，「鼎旺」商標的使用是協議書前言所指鼎旺小吃店「一切經營範圍」，以及協議書所指「法律上權利、一切經營相關權利」所包含的範疇。曹林美玉的兒子向智財局搶先註冊「鼎旺」、「老鼎旺」商標後，竟聲稱陳冠伶設立鼎旺火鍋公司、開設鼎旺麻辣鍋店侵害他註冊的「鼎旺」商標，對陳女提起違反商標法的刑事告訴，更一審認為這已侵犯林鳳珠的權利。