快訊

聯合國大會「141贊成 5反對 」通過 強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林志玲愛店「鼎旺」姊妹相爭 更一審判姊姊吐995萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

「鼎旺」爭議至今未休。資料照片。記者賴佩璇／攝影
「鼎旺」爭議至今未休。資料照片。記者賴佩璇／攝影

「鼎旺麻辣鍋」創辦人林鳳珠不滿曾在店裡工作的外甥將技術移轉給朋友，姊姊曹林美玉和外甥離開「鼎旺」後，宣稱當初是合夥，甚至鬧上法院；基於姊妹情誼，林鳳珠同意自2015年3月起算5年，月付17萬顧問費給姊姊，換取她們家不再爭執。外甥事後註冊「鼎旺」、「老鼎旺」商標並開店，林鳳珠要求返還顧問報酬，台灣高等法院更一審今判曹林美玉應給付995萬餘元。

有「台灣第一名模」稱號的林志玲，曾表示「鼎旺」的麻辣火鍋很對味，其中「滷雞腳」更是她印象最深刻的美味料理。

林鳳珠提告表示1992年創辦、經營鼎旺麻辣鍋，但她卻發現外甥私自將技術轉移給友人，胞姊和外甥離開鼎旺後，卻對外稱是和她合夥，甚至還提確認合夥關係存在訴訟。林鳳珠說，鼎旺是她獨資成立，沒和姊姊合夥，但基於姊妹情誼，才在訴訟中同意每個月付姊姊15萬顧問報酬、共5年，但姊姊和外甥不得再就鼎旺的經營再爭執。

姊妹2015年4月和解，曹林美玉撤回確認合夥關係存在訴訟，林鳳珠同年8月再創辦鼎旺麻辣鍋分店並另設立鼎旺火鍋有限公司，公司考量稅賦，因此由女兒陳冠伶擔任法定代理人。但外甥卻向智慧財產局申請註冊「鼎旺」、「老鼎旺」等商標，更再以「鼎旺」、「老鼎旺」向智慧財產局申請註冊其他類別，並在距離鼎旺麻辣火鍋不到10分鐘車程的地方開設麻辣火鍋店，林鳳珠認為會造成消費者混淆。

林鳳珠認為胞姊違反協議書規定「應擔保其子女不得主張鼎旺經營之相關權利」，提告請求返還自2015年3月起至2017年2月間支付的383萬餘元顧問報酬；更一審時，更追加請求再給付611萬餘元本息，也就是曹林美玉所收受的995萬餘元。

高院更一審認為，鼎旺麻辣公司（一店）是林鳳珠為擴大原鼎旺小吃店的營運規模而遷址成立的公司，後來因店面不足使用，2015年8月另成立鼎旺火鍋公司（二店），一、二店的主要營業管理者都是林鳳珠，包括以陳冠伶為登記負責人的「鼎旺火鍋公司」，都是協議書所指的「鼎旺小吃店」這一主體。

更一審表示，「鼎旺」商標的使用是協議書前言所指鼎旺小吃店「一切經營範圍」，以及協議書所指「法律上權利、一切經營相關權利」所包含的範疇。曹林美玉的兒子向智財局搶先註冊「鼎旺」、「老鼎旺」商標後，竟聲稱陳冠伶設立鼎旺火鍋公司、開設鼎旺麻辣鍋店侵害他註冊的「鼎旺」商標，對陳女提起違反商標法的刑事告訴，更一審認為這已侵犯林鳳珠的權利。

更一審認為林鳳珠依協議書約定請求胞姊返還已拿走的995萬顧問報酬有理，判她「全部勝訴」。

「鼎旺」爭議至今未休。資料照片。記者賴佩璇／攝影
「鼎旺」爭議至今未休。資料照片。記者賴佩璇／攝影

火鍋 台灣高等法院

相關新聞

蘇震清助理涉貪辯無罪 檢求重刑：辱了立委職務的尊貴

立委蘇震清被控收受太流公司前董事長李恆隆2580萬元賄款，蘇的國會辦公室主任余學洋也被控涉賄124萬元。台北地院今天開庭...

蛇蠍酒女全家密謀殺富男友 父母案發前一周狂偷賣場東西

彰化縣林姓女子夥同父母和弟弟一家人計誘殺害富男友後沈屍東螺溪案被起訴，更再爆出林女父母竟在犯下殺人案前一周曾三度到賣場偷...

培養無數偶像 華語樂壇男主管遭拍全裸片被勒索800萬

國內知名唱片公司高層男主管，透過友人曾昱騰安排按摩師到府服務，被設局偷拍裸體影片，遭勒索800萬元，他付些微遮羞費後，不...

台中父管教4子女疑過當 中檢今晚訊後5萬交保

台中市黃姓男子被妻子指控，涉嫌對四名年幼的子女不當管教、傷害，有男童被打到頭破血流，今天黃被警方依傷害、違反兒少法、家暴...

北市中山警疑與黑道掛勾暴力討債 法院裁定收押禁見

台北市警局中山警分局王姓員警疑因債務糾紛，與四海幫背景的李男等勾結，將欠錢不還的丁男押走凌虐，新北地檢署今指揮法務部廉政...

陳瑞仁退休期許 檢察官榮耀來自老百姓尊敬而非官位

曾經寫下「只要給我一根槓桿，我就能移動整個地球」名言的檢察官陳瑞仁，將近四十年的檢察生涯今天畫下句點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。