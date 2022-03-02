人倫悲劇！老婦悶死失智夫 法院3度減刑讓她不用入獄

桃園白姓婦人照顧失智症先生壓力過大得用高劑量安眠藥度日，先生發作會暴力相向、出言辱罵，甚至剪壞妻子衣物，她情緒崩潰拿枕頭悶死先生。審理時，小孩一再表示「不希望媽媽入獄」，法院以白辨識行為下降、構成自首，情堪憫恕等，3度減刑依殺人罪判她1年6月，緩刑3年，可上訴。

檢方起訴指出，白婦因先生年邁有失智症，無法辨識家人還會暴力相向，她長期照顧身心俱疲，精神、心理壓力巨大，2019年6月4日拿枕頭悶住老公口鼻企圖讓他窒息，結果被護理人員發現制止，並立刻對老翁CPR，緊急送醫搶救1個多禮拜仍宣告不治。

檢方訊時，白否認殺人，辯稱沒有用枕頭悶住先生，自己是怕他頭撞到牆壁，所以才多放1顆枕頭在他頭上，不清楚為何最後會在臉上。家屬則說，母親長期照顧爸爸精神壓力大，需服用最高劑量安眠藥幫助入睡，爸爸也曾辱罵媽媽討客兄、要求脫光陪睡覺，嚴重時甚至會對家人動粗。

小孩還說，案發前幾個月，媽媽每天晚上都睡不到2小時，因為爸爸可能隨時醒來要揍她，之前還有拿剪刀剪壞母親的衣服；護理人員也說，當時目擊婦人用枕頭摀住老翁口鼻，在對老翁急救時，婦人還說「不用救他，我會去自首」、「都是我做的」等語。

檢方依殺人罪嫌起訴白，但也請法院審酌，婦人因照顧壓力患有重度憂鬱，需服高劑量安眠藥度日，子女也不願對母親提告，且小孩已經痛失父親，不宜在以嚴刑懲罰母親，本案實屬人倫家庭不幸，重罰究竟能否達到教化改善目的，仍有疑義，請求法院酌減其刑。

桃園地院審酌，白婦有受嚴重憂鬱影響，案發後也構成自首符合減刑要件，但根據精神鑑定其依辨識而行為之能力，確實已經顯著下降，依照刑法第19條第2項減刑，加上其辨識行為能力下降，此精神和正常人殺人在「惡意」上有所差別。

法院也說，白的小孩當庭一再表示「希望不要讓媽媽入獄，她雖殺人，但實際上也是被害人」，小孩還說「母親是不想爸爸那麼痛苦，才勉為其難下手」。法院認為，子女已因本案人倫悲劇受父親死亡之苦，難再承受媽媽入監此生離之悲，再依刑法第59條情堪憫恕第三度減刑。

法院考量，白婦受精神症狀嚴重影響，並照顧嚴重失智的先生，持續受到不算低的外在刺激，依殺人罪判白1年6月，並宣告緩刑3年，不再附加其他法律上的條件。