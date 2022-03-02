北市中山警疑與黑幫掛勾暴力討債 遭拘提聲押禁見

台北市中山警分局勤務指揮中心王姓員警，疑因債務糾紛與四海幫背景的李姓資產管理人勾結，將欠錢不還的丁男押走，新北地檢署今指揮法務部廉政署與重案組檢察事務官、中山分局督察組等單位前往中山分局、王姓員警住所等地搜索，並拘提王姓員警到案，複訊後依涉嫌妨害自由罪嫌重大向法院聲請羈押禁見。

據了解，王員妻子2019年與丁男合夥投資娃娃機台生意，數月後丁男想自立門戶，向王借款185萬元，卻未曾準時還債，王員便將債權賣給竹聯幫背景的劉姓資產管理人，由劉再賣給李姓資產管理人。

今年元月31日晚上，李男率五人將丁男押到新北八里一間工廠凌虐，直到隔天才放人，丁男跑到派出所報案，並稱他與王員有債務糾紛，警方循線將李男等人逮捕，依妨害自由移送，王員則未隨案移送至新北地檢署。