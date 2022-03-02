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台灣2021清廉指數創佳績！廉政署推3大策略搶國際評分

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台灣2021年全球清廉印象指數（CPI）獲得68分，在180個國家中排名第25名，相較於2020年上升3名，創下1995年來最好的成績。另外，去賄賂風險指數贏過香港、日本，政府國防廉潔指數，台灣也拿下亞洲第一的佳績。

廉政署指出，為了使台灣在各項國際評比成績越來越好，廉政署提出3項「好上加好」的策略，包括透明晶質獎、機關採購廉政平臺，另也開始試辦企業服務廉政平臺。

廉政署2019年開始提出「透明晶質獎」試評獎制度，3年來已有43個機關參獎，希望透過外部第三方公正參與評審，肯定機關廉能治理成果與效益，也能激勵公部門機關主動自我檢視，強化防貪作為。

「機關採購廉政平台」2016年開始成立，希望透過跨領域合作守護國家重大建設，預防重大採購案件的風險，如今全國已有34案，總金額高達7905億2400萬餘元，包括公路總局「淡江大橋」、水利署高達199億元的「烏溪鳥嘴潭人工湖」案、台北市工務局70億餘元的音樂與圖書中心新建工程案等，都透過廉政平台消弭廠商、外界的疑慮。

除機關採購廉政平台外，廉政署也正在試辦企業誠信平台，希望複製廉政平台公私協力的成功經驗，透過企業誠信論壇和交流，協助機關推動行政透明及便民措施，幫助企業強化誠信治理及遵循法令。

廉政署。記者林孟潔／攝影
廉政署。記者林孟潔／攝影

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