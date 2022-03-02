快訊

聯合國大會「141贊成 5反對 」通過 強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

潘美辰控違反著作權 台灣索尼音樂獲不起訴

中央社 / 台北2日電

藝人潘美辰不滿台灣索尼音樂娛樂公司將她於92年出版「我可以為你擋死」專輯放在數位影音平台供人下載，提告索尼及負責人符國文違反著作權法。北檢今天將全案不起訴處分。

潘美辰提告指出，她所創作的「我可以為你擋死」專輯內的20首歌，均為她享有著作權的作品，符國文等未經她同意，以重製及公開傳輸這些歌曲到各數位影音平台，供一般人付費播放及下載，涉嫌違反著作權法。

符國文委託律師向檢方表示，潘美辰與台灣索尼於民國92年簽約時已包含數位音樂，當時也有做一些授權。台灣索尼簽約時也支付新台幣100萬元的預付權利金，到95年第3季時，100萬元已扣抵完，此後則實際支付版稅。

檢察官調查後，認為台灣索尼確實有權利以新科技產品形式發行潘在合約期間內錄製的專輯，無法認定台灣索尼、符國文有侵害潘美辰著作權犯意，予不起訴處分。

歌手潘美辰2003年出版「我可以為你擋死」，去年在各大影音平臺上架供消費者付費下載，因此控告台灣索尼音樂公司涉違反著作權法。台北地檢署查出，雙方簽署「永久無限制的專屬權利」，且台灣索尼有付權利金、版稅，今依罪嫌不足，不起訴台灣索尼、負責人符國文。圖／本報資料照。
歌手潘美辰2003年出版「我可以為你擋死」，去年在各大影音平臺上架供消費者付費下載，因此控告台灣索尼音樂公司涉違反著作權法。台北地檢署查出，雙方簽署「永久無限制的專屬權利」，且台灣索尼有付權利金、版稅，今依罪嫌不足，不起訴台灣索尼、負責人符國文。圖／本報資料照。

檢察官 律師 潘美辰

相關新聞

蘇震清助理涉貪辯無罪 檢求重刑：辱了立委職務的尊貴

立委蘇震清被控收受太流公司前董事長李恆隆2580萬元賄款，蘇的國會辦公室主任余學洋也被控涉賄124萬元。台北地院今天開庭...

蛇蠍酒女全家密謀殺富男友 父母案發前一周狂偷賣場東西

彰化縣林姓女子夥同父母和弟弟一家人計誘殺害富男友後沈屍東螺溪案被起訴，更再爆出林女父母竟在犯下殺人案前一周曾三度到賣場偷...

培養無數偶像 華語樂壇男主管遭拍全裸片被勒索800萬

國內知名唱片公司高層男主管，透過友人曾昱騰安排按摩師到府服務，被設局偷拍裸體影片，遭勒索800萬元，他付些微遮羞費後，不...

台中父管教4子女疑過當 中檢今晚訊後5萬交保

台中市黃姓男子被妻子指控，涉嫌對四名年幼的子女不當管教、傷害，有男童被打到頭破血流，今天黃被警方依傷害、違反兒少法、家暴...

北市中山警疑與黑道掛勾暴力討債 法院裁定收押禁見

台北市警局中山警分局王姓員警疑因債務糾紛，與四海幫背景的李男等勾結，將欠錢不還的丁男押走凌虐，新北地檢署今指揮法務部廉政...

陳瑞仁退休期許 檢察官榮耀來自老百姓尊敬而非官位

曾經寫下「只要給我一根槓桿，我就能移動整個地球」名言的檢察官陳瑞仁，將近四十年的檢察生涯今天畫下句點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。