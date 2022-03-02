潘美辰控違反著作權 台灣索尼音樂獲不起訴

藝人潘美辰不滿台灣索尼音樂娛樂公司將她於92年出版「我可以為你擋死」專輯放在數位影音平台供人下載，提告索尼及負責人符國文違反著作權法。北檢今天將全案不起訴處分。

潘美辰提告指出，她所創作的「我可以為你擋死」專輯內的20首歌，均為她享有著作權的作品，符國文等未經她同意，以重製及公開傳輸這些歌曲到各數位影音平台，供一般人付費播放及下載，涉嫌違反著作權法。

符國文委託律師向檢方表示，潘美辰與台灣索尼於民國92年簽約時已包含數位音樂，當時也有做一些授權。台灣索尼簽約時也支付新台幣100萬元的預付權利金，到95年第3季時，100萬元已扣抵完，此後則實際支付版稅。