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「惡龍」張錫銘假釋未過提告 法官要他先繳千元裁判費
曾是警方頭疼的十大槍擊要犯、綁架集團首腦「惡龍」張錫銘，更三審判他無期徒刑定讞，2007年3月起在台南監獄服刑，2017年2月首度申請假釋迄今，都遭駁回，今年2月間他不服法務部不予許可假釋處分，向台南地院提起行政訴訟，但因他未繳裁判費1000元，法官要求14日內補繳。
台南監獄指出，張錫銘今年再次提出假釋申請，仍遭駁回。張錫銘為此向司改會申請協助外，也向監獄所在地，提起行政訴訟，分頭進行。獄方表示，這攸關受刑人權益，獄方也提供行政上的協助，至於假釋案則由矯正署審查委員會審查後決定。
然而，張錫銘因假釋案，不服法務部不予許可假釋的處分，向台南地院提起行政訴訟，而依監獄行刑法適用簡易訴訟程序事件，徵收裁判費2000元，且適用行政訴訟法簡易訴訟程序規定，裁判費用減徵2分之1，依上開規定應徵第一審裁判費1000元。
經查，他未依規定應徵第一審裁判費1000元，院方認其程式上有所欠缺，要求他於裁定送達後14日內補正，逾期未補正，或補正未完全，即駁回訴訟。
「惡龍」張錫銘2005年7月13日落網，台南地檢署起訴求處死刑，但台南法院認為他沒凌虐或殺害肉票，判處三個無期徒刑及有期徒刑55年6月，併科罰金820萬元；全案打到更三審，2008年12月18日判他無期徒刑定讞。張錫銘落網後羈押，2007年3月被移至台南監獄服刑，2017年2月首度申請假釋迄今，多次均遭駁回。
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