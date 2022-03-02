女檢察官論告蘇震清貪汙：驚覺被監聽了才假裝還錢

立委蘇震清被控向太流公司前董事長李恆隆索賄2580萬元，向經濟部官員施壓協助李奪回SOGO經營權，台北地院今天開庭。公訴檢察官表示，蘇震清在檢調搜索前一刻囑咐助理清理與李的金流，再假稱賄款只是借貸款。

合議庭今天召開辯論庭，檢方就整起立委貪瀆案蒞庭業務分工，由不同檢察官分頭論告，蘇震清部分指派偵查女檢察官許文琪上陣。

許文琪論告說，依實務見解，立委以國會辦公室名義邀行政官員出席會議，即在行使法定職權，且無論提案、連署、審議、質詢皆是公務，「蘇震清案」最大爭點在於李恆隆給的錢有無對價關係。

許文琪說，李恆隆給蘇震清錢的目的，希望蘇在SOGO案中幫得上忙，蘇也主動開口要錢；立委不可能赤裸裸要錢、立委要錢的名目五花八門，蘇震清本來對SOGO案毫不關心，直到與李恆隆有金錢來往後才重視。

她說，蘇向李要的錢金額不低，連年提高，最後高達千萬元，還明目張膽直接以簡訊通知李錢匯入哪一帳戶，與李早達成拿錢辦事的共識，2016、2017年蘇知道已被人監聽，還款2000萬元，之後即與SOGO案離心。

許文琪說，依李恆隆供證，蘇震清索賄的說詞是親戚中有人有「更好的機會」，李恆隆認為蘇霸王硬上弓，於是向蘇的國會辦公室主任余學洋抱怨，此外，李還告訴檢調給蘇的錢「不是借款」、「好像肉包子打狗」等。

許文琪說，蘇震清索賄開給李恆隆的支票，李無意兌現，「讓時間慢慢過去」，蘇也知道李恆隆不會將票子軋進銀行；蘇2017年8月發覺被監聽，要求李恆隆將賄款改為借貸，還錢時還向李說「請你原諒」，之後，李恆隆把收復SOGO的主力放在另一立委廖國棟的身上。

她說，檢調2020年7月31日對立委案搜索、約談，蘇震清在2020年7月28日請劉姓助理等再與李恆隆確認金錢流向、請助理去統領百貨找李商談，要求李請帳房李秀峰塗改帳本為「借貸」。

許文琪說，蘇震清收賄時請李恆隆將錢匯進人頭帳戶，還錢時找律師討論，還款後即少過問SOGO的事，證實蘇收錢有貪汙對價關係。

檢方起訴指出，李恆隆2012年初輾轉認識蘇震清，要求蘇震清施壓經濟部撤銷太流公司2002年間的增資登記；李恆隆2012年8月15日起至2015年12月18日，多次交付現金或支票共2580萬元給蘇震清，2人共犯不違背職務行、收賄罪。