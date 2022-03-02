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女賊為1萬元獎金改名「亮搞玩」竊盜等罪遭判11月徒刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

蕭姓女子2020年間在南港運動中心，涉偷走健身房內裝有單眼相機的後背包，還盜刷信用卡詐得1萬餘元。蕭女去年為了1萬元獎金，改名「蕭亮搞玩」名字特殊加上屢次涉嫌犯罪，警方快速鎖定追捕到案。蕭女翻供聲稱「被警察逼認罪」士林地方法院不採信，全案依照竊盜等罪判處應執行11月徒刑，可易科罰金33萬元。

2021年3月掀起「鮭魚」改名潮，Youtuber「亮搞玩」推出名字有「亮搞玩」3個字，送1萬元現金，共吸引21人拿獎金，其中蕭姓女子也為此改名拿獎金。

蕭女2020年12月17日下午4時許，在台北市南港運動中心，徒手竊取徐姓男子放在健身房置物櫃一個價值3千元後背包，裡頭放有價值5萬500元的的單眼相機及鏡頭、7千元外套、8千元的手機、600元折價券及4張信用卡等物。

蕭女行竊後，當日下午5時許，至北市萬華區一家超商刷卡交易失敗3次後，轉往萬華區一家銀樓，盜刷1萬2800元，緊接著盜刷7萬2千元商品交易失敗，共計詐得1萬2800元。

蕭女辯稱，沒有在南港運動中心偷後背包，也沒有持信用卡預借現金及刷卡「是警察逼我認的」那時很累，所以想隨便承認會快一點，監視器裡的女子不是本人。

法院勘驗監視器畫面，認定行竊女子應為蕭女無誤，且警詢的錄影畫面顯示，警方以一問一答方式進行筆錄，全程無中斷，未見員警有指導蕭女如何陳述或要承認竊盜，也未見遭受強暴、脅迫或疲勞訊問等不正取供。

合議庭審酌，蕭女不思以正當途徑賺取所需，因缺錢花用，任意竊取他人財物，隨後又持告訴人的信用卡操作自動櫃員機為預借現金，及偽造告訴人的名義盜刷信用卡。法院考量，蕭女先坦承犯行，又翻供否認，難認自知行為不當，未有悔意。

蕭女犯竊盜罪，判處6月徒刑；犯非法由自動付款設備取財未遂，累犯，處3月徒刑；犯行使偽造私文書各罪，累犯，處4月徒刑，3罪皆可易科罰金，應執行11月徒刑，可易科罰金33萬元，為扣案的背包、相機、鏡頭、手機等沒收或追徵其價額。可上訴。

蕭女遭通緝期間，改名蕭亮搞玩，領1萬元獎金。圖／翻攝亮搞玩臉書
蕭女遭通緝期間，改名蕭亮搞玩，領1萬元獎金。圖／翻攝亮搞玩臉書

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