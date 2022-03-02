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母親陳粹鑾詐領助理費遭重判 鄭安秝：會上訴捍衛清白
國民黨籍高雄市前議員陳粹鑾因涉及詐領助理費入獄失去議員資格，2018年由女兒鄭安秝參選順利接棒，檢調查出，陳在詐領案入獄期間仍遙控服務處製作不實助理名冊領取鄭安秝任內助理費，一審依貪污罪判徒刑10年5月。鄭安秝說，母親陳粹鑾用心服務基層，全案會繼續上訴，相信司法會還她清白。
2013年，陳粹鑾擔任市議員期間，帶家人出遊卻以旅行社收據向市議會請領「國內經建考察經費」3萬元， 2018被判3年8月定讞且喪失議員資格，入獄前改推女兒鄭安秝參選議員遺缺，鄭後來也順利當選。
檢調懷疑，陳粹鑾利用兒子鄭嘉宏探監機會，從獄中遙控兒子與服務處王姓主任，製作不實助理名冊，繼續利用人頭詐領議員助理費。2019年7月搜索鄭安秝服務處及住家等6個地點，同步約談鄭安秝、服務處王姓主任及人頭助理等12人，鄭安秝30萬元交保，王姓主任則被羈押禁見。
後來鄭安秝因罪證不足未起訴，目前陳粹鑾也出獄。高雄地方法院今日審結，陳粹鑾依貪汙罪判處10年5個月，刑期相當重。
鄭安秝受訪表示，相信選民都知道陳議員過去用心為民服務、努力耕耘基層， 相信最後司法會還給媽媽一個清白，家人一定會上訴，全力捍衛清白。
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