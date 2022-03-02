法官想證明女同事外遇竟偷拍 職務法庭撤職理由出爐

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，最後卻是場烏龍；曾女提告，蔡被依妨害秘密罪判5月得易科罰金之刑定讞。法官評鑑委員會也決議由司法院送職務法庭審理，職務法庭認為蔡無法讓大眾信任他會依法審判、保障人權，今判撤職，並停止任用2年。

曾姓女法官的家人因有醫療需求，蔡政佑引薦知名醫院巫姓法務。蔡不知道曾女與巫各自已「單身」，2020年5月25日蔡獨自在辦公室，看到曾女電腦跳出巫傳LINE稱曾女「老婆」，而且巫還傳送兩人私密照，震驚下誤認曾女有婚外情，拍下畫面後向桃院院長檢舉。對話中，巫說「謝謝老婆對我好」、「我真的很快樂」、「我希望我可以讓妳跟我一樣快樂」。

院長約詢曾女，確認她的「配偶欄」真的是空白，將約詢結果告知蔡，但蔡不相信，決定「再蒐集證據」。另一方面，曾女也懷疑會有人「檢舉」她外遇，為抓出「檢舉人」，自行架設微型攝影機，果真在同年6月17日拍到蔡瀏覽她的電腦並拍照。蔡第二度竊錄時，是利用曾女未關閉的LINE對話視窗，瀏覽她與巫姓法務當天的對話，再用手機拍下21張照片。

職務法庭認為蔡第一次偷拍時，不僅僅拍攝螢幕上顯示的單一頁面，甚至點進曾姓女法官的LINE帳號、檢查與巫的對話，再翻拍私密照片，這嚴重影響曾女人格自由發展。而院長既已告知曾女沒外遇，蔡為了證實個人懷疑，不惜再窺探曾女私領域活動，這些舉動也被認為違背職司審判者應具備的高尚人格，知法犯法戕害司法正直、磊落形象。

職務法庭指蔡政佑違反法官法「不得為有損其職位尊嚴或職務信任之行為」、法官倫理規範「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為。」情節重大，有懲戒必要。