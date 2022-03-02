爆料前少將校長佔用車位 陸專校老師挨告誹謗獲判無罪

陸軍專科學校前校長石文龍少將因調職後仍將私人車輛停在校內2個月，黃姓教師向國防部陳情石才駛離，黃並連同照片PO臉書質疑「石佔用車位涉貪汙」、「國防布又蓋住了嗎？」被石提告誹謗；但法院認為，石離職仍將車停在學校是事實並可受公評，難認黃捏造虛偽，判處他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，黃男2020年3月22日在臉書「靠北長官」、「台灣正義聯盟！王定宇委員粉絲團」、「3Q陳柏惟立委網路後援會」及其個人網頁上，散布「陸軍前校長石文龍已離職卻佔用學校停車場，疑涉及侵占及貪汙罪」，石認為名譽被毀損對黃提告加重誹謗罪嫌。

審理時，黃堅決否認誹謗，辯稱他認為石已經離職，還在學校停放車輛這麼久，他們學校經常停車位不夠，自己只是評論沒有誣告。

法院發現，黃有先向國防部民意信箱陳情石有2兩輛車，任內均停放陸軍專科學校，2019年12月16日離職後，仍將其中1輛繼續停放校內2個月。並經國防部2020年3月20日回覆稱，車輛依規定簽奉核定，並於同年2月24日移離學校，黃並於22日連同石車輛照片貼上臉書。

法院認為，可見黃確實依據石離職後，車輛仍長期停放在校內的事實，認有相當理由確信石違法，才質疑國防部的回覆，並公開貼文指摘石，依大法官釋字第509號解釋，無從以誹謗相繩。

法院還說，石文龍2019年12月16日離職，期間仍將車停在校內停車場，直到2020年2月24日才駛離，是否有違反規定佔用公家同車位，顯然和公共利益有關，黃貼文附照片稱「疑涉及侵占或貪汙罪，國防布又要蓋住了嗎」，應屬可受公評之事，善意發表適當評論，是不罰行為。

法院審酌，石離職後應於交接完畢到另單位任職，職務上無需在原單位停留達數月，況且國防部接到陳情後，石這才將車輛移去，黃是根據客觀事實，有相當理由認為石基於非公務擅自將車停在學校當成私人停車場。