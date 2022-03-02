借錢開票涉賄？蘇震清4度嗆檢：到底有沒有用過支票？

立委蘇震清被控收太流前董事長李恆隆2580萬元協助爭奪SOGO經營權，犯職務收賄罪，台北地院今天開庭。檢方認為，蘇索賄再以借貸名義歸還支票避責，蘇稱檢方羅織罪名，還四度問檢察官「你們到底有沒有用過支票？」

合議庭上午安排公訴檢察官先行論告，後給蘇震清表達意見的機會；檢察官論告時站立法庭正中央，蘇不甘示弱，向審判長要求答辯的「地理位置」，要與檢察官一模一樣。

蘇震清說，他從政30多年來召開無數次協調會，不管邀請哪個單位，每次協調會開始前，都會開宗明義表示違法的事絕不能做，如可能違法，行政機關要清楚說明究竟違反哪個法規，這是一貫原則。

蘇說，李恆隆稱SOGO增資過程是使用偽造不實的董事會紀錄辦理，所以他向經濟部轉達陳情，「但從未對經濟部施壓」。

關於檢察官起訴蘇震清與李恆隆的資金往來涉貪，蘇辯稱，他與朋友的互動，有資金調度的需求，他在30餘年選民服務的互動中，因為個性直爽、不推託，對待朋友毫無保留，且在他的觀念中，朋友本應就有仗義疏財之舉。

蘇說，他自己或朋友有資金周轉需求時，彼此常會有資金上的調度，向李恆隆的借款也與其他朋友的借貸一樣，「都是有借有還，也都已全部償還」。

蘇震清說，檢調都知道他與李恆隆的借貸是從2015年開始即以支票往來，如果錢是賄款的話，不會這樣做，甚至連現金借款他依舊會用開支票來做擔保。

蘇說，他回到屏東時，有鄉親故意對著他開玩笑說「蘇委員，哪有人那麼笨，別人索賄都是拿現金，哪有人在拿支票、又開支票做擔保的？」檢方指控他知道被監聽才還錢，是欲加之罪。

蘇震清說，他從政的信譽與人格絕對不能無端遭汙衊，檢察官只因為他與陳情人有私交、金錢往來就指他收賄，是不實指控。