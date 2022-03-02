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曾當美編改圖功力了得 她偽造匯款單1年詐領50萬餘元包裹
曾姓女子偽造匯款紀錄，使賣東西的劉女誤認她已匯款就出貨，再把取得貨物賣出換錢，以此方式詐騙劉女高達201次，不法獲利55萬餘元，被台灣高等法院處有期徒刑10月；新北地方法院民事庭再判決曾女需劉女賠償不法所得55萬餘元。
判決指出，曾女曾從事美編工作，她先向劉女下訂後，再利用專長偽造多家銀行匯款憑證畫面，謊稱已經匯款，使劉女不疑有他便出貨，曾女取得貨物後再轉賣換錢。
曾女自2018年3月起以此方式詐騙劉女，直到2019年8月中旬，劉女發現多次未收到款項，向曾女質問，她稱會向銀行查詢、借錢還款，並匯出3萬元，隨後卻刪除Line帳號、停用手機並搬離住所，劉女只得報警。
高院認定曾女詐取劉女金錢，依涉嫌詐欺等罪處有期徒刑10月可易科罰金，劉女另提民事訴訟，要求曾女賠償損失55萬餘元與精神賠償費40萬餘元。新北地院合議庭認為曾女詐騙劉女，賠償55萬餘元合理，判曾女需償還不法所得；另精神賠償部分，法官認為曾女並未使劉女受到精神壓力等痛苦，駁回此部分請求。
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