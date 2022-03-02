入監還能遙控詐449萬助理費 高市藍前議員重判10年5月

國民黨籍高雄市前議員陳粹鑾，因被控詐領差旅費3萬元，被判刑3年8月確定，由她女兒鄭安秝接棒當選市議員；但檢調另查出，陳粹鑾在服刑期間仍下指導棋，指示兒子鄭嘉宏協助胞妹鄭安秝，以借名申報、浮報薪酬的方式，詐領449萬元助理費，高雄地方法院審結，依貪污罪重判陳粹鑾10年5個月徒刑。

陳粹鑾曾任兩屆市議員，她被控在2013年2月利用考察名義，帶家人外出旅遊，再拿著旅行社收據，向市議會請領3萬元考察經費，案經法院審理，2018年被判刑3年8月定讞。

陳粹鑾入監服刑後，市議員一職交棒給女兒鄭安秝，鄭也在2018年順利當選市議員，但檢調接獲檢舉，指鄭安秝疑似利用人頭詐領助理費。2019年7月檢方，搜索鄭安秝服務處及住家等6個地點，同步約談鄭安秝、服務處王姓主任及人頭助理等12人到案，訊後依貪污罪諭令鄭安秝30萬元交保候傳，王姓主任則被羈押禁見，同步提訊服刑的陳粹鑾偵訊。

檢調查出，陳粹鑾從2010年起就涉嫌透過人頭、浮報薪酬等手法詐領助理費，即便她因案入監服刑，還是利用兒子探監機會，從獄中遙控兒子與服務處王姓主任，製作不實助理名冊，詐領鄭安秝公費助理費用，總計8年多期間，涉貪約449萬餘元。

高雄地方法院審理時，陳粹鑾否認犯行，稱有些助理是以工作抵債，有些則負責機動性工作，部分助理用拿來還債，她並未貪圖這些錢。

但法官根據請領清冊及實際入帳金額等，認定陳粹鑾在兩屆市議員期間，與服務處主任王美珠、兒子鄭嘉宏聯手訛詐助理費，總計詐得449萬餘元；法官認為陳粹鑾審理期間不具悔意，依貪汙治罪條例，判有期徒刑10年5月。

王姓服務處主任，因曾於偵查中一度自白犯罪，協助釐清案情，合議庭認定她與鄭嘉宏只是照陳粹鑾指示辦事，兩人各依貪污、詐欺罪判2年6月、1年10月徒刑。