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進口仿冒LV金飾！侵權逾1000萬 保二總隊依商標法送辦

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

越南籍陳姓女子等3人，去年從越南進口仿冒名牌LV、CHANEL、GUCCI等金飾，在實體店與網路上販售，民眾發現後向警方檢舉。保二總隊刑事警察大隊日前持票逮人，查獲仿冒名牌金飾共826件，侵權市值逾1000萬元，詢後依商標法罪嫌送辦。

保二刑大偵一隊接獲線報，有人販賣仿冒名牌金飾，包括手環、項鍊、耳環等，經深入調查發現，位於桃園市觀音區與台北市文山區的2間銀樓涉嫌重大，蒐證後向桃園地院、台北地院聲請搜索票，登門逮人。

據指出，該2間銀樓本來均正常販賣金飾珠寶等物，然而老闆是越南籍配偶與華僑，他們看準家鄉便宜又好看的「越南黃金」，從越南進口大量仿冒名牌金飾販售。除了在實體店賣，也透過臉書直播推銷，吸引不少在台越南人購買。

警方在2間銀樓內，查獲仿冒名牌金飾共826件，侵權市值超過1000萬元。越南金並不保值，最高純度只能到99金（即過去俗稱的24K金），但由於便宜，又能起到裝飾作用，仍有民眾爭相購買。

保二刑大偵一隊指出，涉案3人均為越南籍陳姓女子（分別為40歲、46歲、54歲），均坦承犯行，警詢後依違反商標法第97條「明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者」送辦，將面臨一年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣五萬元以下罰金。

保二刑大偵一隊補充說，近年來新住民觸犯商標法案件有增加趨勢，不排除是對我國法令不熟所致，未來將協同移民署等單位宣導，保護智慧財產權。

保二總隊刑事警察大隊逮捕3名越南籍女子，他們涉嫌進口仿冒名牌金飾後販賣，侵權市值粗估逾1000萬元。圖／保二刑大偵一隊提供
保二總隊刑事警察大隊逮捕3名越南籍女子，他們涉嫌進口仿冒名牌金飾後販賣，侵權市值粗估逾1000萬元。圖／保二刑大偵一隊提供
保二總隊刑事警察大隊逮捕3名越南籍女子，他們涉嫌進口仿冒名牌金飾後販賣，侵權市值粗估逾1000萬元。圖／保二刑大偵一隊提供
保二總隊刑事警察大隊逮捕3名越南籍女子，他們涉嫌進口仿冒名牌金飾後販賣，侵權市值粗估逾1000萬元。圖／保二刑大偵一隊提供
保二總隊刑事警察大隊逮捕3名越南籍女子，他們涉嫌進口仿冒名牌金飾後販賣，侵權市值粗估逾1000萬元。圖／保二刑大偵一隊提供
保二總隊刑事警察大隊逮捕3名越南籍女子，他們涉嫌進口仿冒名牌金飾後販賣，侵權市值粗估逾1000萬元。圖／保二刑大偵一隊提供
保二總隊刑事警察大隊逮捕3名越南籍女子，他們涉嫌進口仿冒名牌金飾後販賣，侵權市值粗估逾1000萬元。圖／保二刑大偵一隊提供
保二總隊刑事警察大隊逮捕3名越南籍女子，他們涉嫌進口仿冒名牌金飾後販賣，侵權市值粗估逾1000萬元。圖／保二刑大偵一隊提供
保二總隊刑事警察大隊逮捕3名越南籍女子，他們涉嫌進口仿冒名牌金飾後販賣，侵權市值粗估逾1000萬元。圖／保二刑大偵一隊提供
保二總隊刑事警察大隊逮捕3名越南籍女子，他們涉嫌進口仿冒名牌金飾後販賣，侵權市值粗估逾1000萬元。圖／保二刑大偵一隊提供

越南 仿冒 銀樓

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