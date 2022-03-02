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歌手潘美辰為專輯提告違反著作權 台灣索尼獲不起訴
歌手潘美辰2003年出版「我可以為你擋死」，去年在各大影音平臺上架供消費者付費下載，因此控告台灣索尼音樂公司涉違反著作權法。台北地檢署查出，雙方簽署「永久無限制的專屬權利」，且台灣索尼有付權利金、版稅，今依罪嫌不足，不起訴台灣索尼、負責人符國文。
檢方調查，2021年3月間，潘美辰發現她在2003年出版的「我可以為你擋死」專輯，被放在數位影音平台供人付費撥放及下載，因而認為台灣索尼未經她同意就重製，已侵害著作權，委託律師控告台灣索尼及符國文。
據了解，台灣索尼否認不法，提出雙方在2003年簽的合約，台灣索尼在世界各地享有「永久無限制的專屬權利」，傳輸發行方式包括「現行或將來所知的形式及方法」。
此外，台灣索尼也舉證，簽約時就已經支付100萬元預付權利金，權利金扣完後，也陸續有依實際銷售支付版稅給潘美辰。檢方調查後，認為台灣索尼確實有權利以新形式發行潘在合約期間內錄製的專輯，因此給予台灣索尼、符國文不起訴處分。
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