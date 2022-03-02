中科院研發飛彈遭混充陸劣質貨 廠商遭收押求100萬交保

桃園陳姓父子3人承攬國家中山科學研究院飛彈製程物料標案，拿大陸低價劣質貨充當美國軍規出廠，觸犯中科院「天條」，檢方痛斥陳視國防安全如敝屣依詐欺罪嫌起訴求刑8年；法院今開庭，陳、中科院就犯罪所得落差爭執，且因陳仍在押，他也當庭表示願意以100萬元交保。

桃園地檢起訴指出，陳男（55歲）與2名兒子身兼勳璋公司負責人、董事，2018年就以線性積體電路、矽控整流器等中科院研發飛彈材料的標案，從大陸進口劣質品魚目混珠、偽造美國原廠證明，包括既遂、未遂標案不法所得破億元，檢方痛批陳等利慾薰心，依詐欺起訴陳等3人、官姓女會計。

桃園地院今開準程序，因中科院認定犯罪所得，與陳等及其辯護人計算有相當大出入，法官就犯罪所得的數額，是否陳和2名兒子各自所得、如何分配計算等詢問。

陳的辯護人說，標案履約金額都是進到勳璋公司，由陳男再做下一次投標，如之後中科院的投標金、廠商貨款等，並由陳掌控沒進入2個兒子個人帳戶，而官姓女會計也說她沒拿到錢。

陳男並當庭說「我也沒拿到」，法官則問，勳璋公司登記在哪名下？陳說是他妻子的名字，法官再說，難道要沒收你太太那邊，進行第3人沒收？

陳則表示，夫妻創業時就以太太名字登記，但實際業務都是他在做。法官再質疑「即便款項進到公司，也是你的所得？」陳最後才說，我有在使用。

陳的辯護人說，不法所得認定應是法律上判定，起訴書主張全案違約金8000多萬元，但陳男則主張不法部分才是犯罪所得，經他們計算出來為4500多萬元，計算基礎是數量乘以合約單價，中科院要求全部解約不符合約精神，他們也依實務見解提出債權抵銷等。

中科院告訴代理人表示，他們主張全部解約，因涉及後續對客戶檢測、換價損失，及重購價差全都要重新計算，將再由民事求償，因此調解部分雙方沒有共識。