跳槽前幫新東家私接案 OL判拘還得賠上大筆違約金

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某廣告公司接下知名網遊廣告行銷案，但準備跳槽的林姓、胡姓員工，卻幫新東家私下接案，造成原公司接不到企畫案，林女、胡女不僅依背信罪判拘役3月、2月，高雄高分院審理後，月薪不到3.5萬的兩人，還要各賠償40萬、20萬元的懲罰性違約金，並與新東家的謝姓董事長連帶賠償46萬餘元。

判決指出，謝姓、林姓、胡姓等員工原本任職同家公司，林女擔任行銷部經理，胡女則是企畫專員；謝男後來自行創業，找來林女、胡女入股，兩人還未離職就掛名謝男公司董事一職。

2017年初，某手機遊戲與林女任職的公司合作2波宣傳案，活動結束後手遊公司想接續廣告熱度，但準備跳槽的林女，卻未提報手遊公司需求，私下以新東家的名義，用160萬元價碼和手遊公司簽下廣告行銷合約，還將企畫內容開放給新東家共享，連拍攝好的宣傳影片，都大方讓新東家放上社群網站宣傳。

後來原公司察覺有異，發現沒接到標案是自己人搞得鬼，報警後林姓、胡姓員工被依背信罪，判刑3月、2月確定，另向謝男、林女、胡女及另名負責剪輯的周姓員工求償160萬元損失，另再向林女、胡女、周男等人各求償200萬元懲罰性違約金。

法院審理時，謝男坦承將公司大小章交由林女使用，讓公司能順利接下手遊後續行銷專案，但謝與林女等4人稱宣傳影片是導演授權給他們使用，並未侵害原公司權利，且懲罰性違約金過高，應該予以酌減。

高雄地院法官認為，手遊公司與林女原公司已有二波合作，若沒有林女搶奪客戶等行為，應會接下第3波方案，扣除行銷方案的成本後，判謝男等4人應連帶賠償46萬5千餘元；至於懲罰性違約金部分，法官審酌林女、胡女、周男等薪水約3.4萬至2.8萬，分別判賠20萬、15萬、10萬元。

判決出爐後雙方不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭依據林女等人與公司簽立的勞動合約，認為合約已規定員工要負保密責任，且禁止私下接案，若違約需支付懲罰性違約金200萬元。

合議庭認為，宣傳影片的導演是受原公司委託製作，林女、胡女、周男等人卻將剪輯好的影片，交由新東家上傳發表，等到東窗事發，該公司才急於匯款，考量3人收入、在原公司均任職不滿1年等，判林女、胡女、周男還要再給付20萬、5萬、10萬懲罰性違約金給原公司。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

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