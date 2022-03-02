男子欠繳通行費等22萬 透天厝遭查封 妻子趕辦分期繳納

台南市46歲陳姓男子近2年來駕駛轎車，行經高速公路未依規定繳納通行費達300筆，合計19萬多元，再加上其他欠繳稅款，總計欠繳23萬3740元，經移送執行署台南分署強制執行，僅扣得銀行存款5700多元，經查封他所持分1棟位在東山區透天厝，妻子昨天趕緊出面辦理分期繳納，並繳納第1期分期款5萬元。

台南分署統計，陳男於2019年至2021年間駕車，行經高速公路未依規定繳納通行費達300筆，合計19萬9855元，此外，他欠繳房屋稅、使用牌照稅、汽車燃料使用費及公路法罰鍰6件，合計3萬3885元，總計欠繳23萬3740元，逾期不繳納，遭高速公路局南區養護工程分局、台南市財政稅務局新營分局、嘉義區監理所新營監理站移送強制執行。

台南分署表示，受理案件後，曾核發執行命令扣押陳男的銀行存款，僅受償5700多元，經執行人員調查發現，陳男名下有2部轎車及持分1棟位於東山區透天厝，隨即發函查封。陳男妻子在接獲查封通知後，即向台南分署申請分5期繳納，每期至少繳納5萬元。