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上Dcard發問稱兄前女友是「小三、蕭婆」 女遭判誹謗罪

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

王姓女子懷疑哥哥的前女友莊姓女子與其藕斷絲連，加上去年1月晚間莊無端打電話給哥哥的妻子，祝福哥哥生日快樂，導致其妻心情不佳，便透過臉書通訊軟體質問莊，雙方鬧得不歡而散，王竟在Dcard「感情板」發文，毫不遮掩的貼上雙方對話紀錄，並指控莊是小三，還在與網友回文中稱莊是「蕭婆」，遭莊提告；新竹地院審理終結，王被依散布文字誹謗罪判拘役20日。

判決書指出，莊女是王女哥哥的前女友，去年1月29日晚間，王不滿莊無端打電話給其大嫂，祝福哥哥生日快樂，導致大嫂心情不佳，便透過臉書通訊軟體與莊及其友人聯繫，質問莊的動機，並起了爭執。

爭吵過後，王心有未甘，30日凌晨上網在DCARD社群網站感情版發文，並檢附她與莊女在臉書通訊軟體的對話紀錄畫面，未遮掩莊的個人照片與帳號暱稱，指稱莊是小三，還對網友回覆「對了，我哥一直表示沒有沒有，一直說他們瘋了」、「我還說我要找人處理那個蕭婆，我哥也說好」，遭莊發現委由律師提告。

法官認為，王女與莊女原不相識，僅因不滿對方撥打電話予其胞兄，即透過在社群網站上發表言論的方式，對莊進行謾罵、散布指摘足以毀損名譽之事，而網際網路傳播資訊速度極快，造成之影響非輕，所為欠缺尊重他人人格法益觀念，考量王坦承犯行，並發文致歉，並於偵查、審理中表示願意和解，不過因雙方和解金額未達共識，至今未能與莊和解，審酌依散布文字誹謗罪判拘役20日，易科罰金2萬元。

王女竟在DCARD「感情板」發文，毫不遮掩的貼上雙方對話紀錄，並指控莊女是小三，還在與網友回文中稱莊是「蕭婆」，遭莊提告；新竹地院審理終結，王被依散布文字誹謗罪判拘役20日。圖／報系資料照
王女竟在DCARD「感情板」發文，毫不遮掩的貼上雙方對話紀錄，並指控莊女是小三，還在與網友回文中稱莊是「蕭婆」，遭莊提告；新竹地院審理終結，王被依散布文字誹謗罪判拘役20日。圖／報系資料照

Dcard 妨害名譽

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