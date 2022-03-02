上Dcard發問稱兄前女友是「小三、蕭婆」 女遭判誹謗罪

王姓女子懷疑哥哥的前女友莊姓女子與其藕斷絲連，加上去年1月晚間莊無端打電話給哥哥的妻子，祝福哥哥生日快樂，導致其妻心情不佳，便透過臉書通訊軟體質問莊，雙方鬧得不歡而散，王竟在Dcard「感情板」發文，毫不遮掩的貼上雙方對話紀錄，並指控莊是小三，還在與網友回文中稱莊是「蕭婆」，遭莊提告；新竹地院審理終結，王被依散布文字誹謗罪判拘役20日。

判決書指出，莊女是王女哥哥的前女友，去年1月29日晚間，王不滿莊無端打電話給其大嫂，祝福哥哥生日快樂，導致大嫂心情不佳，便透過臉書通訊軟體與莊及其友人聯繫，質問莊的動機，並起了爭執。

爭吵過後，王心有未甘，30日凌晨上網在DCARD社群網站感情版發文，並檢附她與莊女在臉書通訊軟體的對話紀錄畫面，未遮掩莊的個人照片與帳號暱稱，指稱莊是小三，還對網友回覆「對了，我哥一直表示沒有沒有，一直說他們瘋了」、「我還說我要找人處理那個蕭婆，我哥也說好」，遭莊發現委由律師提告。