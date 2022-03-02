聽新聞
test
0:00 / 0:00
上Dcard發問稱兄前女友是「小三、蕭婆」 女遭判誹謗罪
王姓女子懷疑哥哥的前女友莊姓女子與其藕斷絲連，加上去年1月晚間莊無端打電話給哥哥的妻子，祝福哥哥生日快樂，導致其妻心情不佳，便透過臉書通訊軟體質問莊，雙方鬧得不歡而散，王竟在Dcard「感情板」發文，毫不遮掩的貼上雙方對話紀錄，並指控莊是小三，還在與網友回文中稱莊是「蕭婆」，遭莊提告；新竹地院審理終結，王被依散布文字誹謗罪判拘役20日。
判決書指出，莊女是王女哥哥的前女友，去年1月29日晚間，王不滿莊無端打電話給其大嫂，祝福哥哥生日快樂，導致大嫂心情不佳，便透過臉書通訊軟體與莊及其友人聯繫，質問莊的動機，並起了爭執。
爭吵過後，王心有未甘，30日凌晨上網在DCARD社群網站感情版發文，並檢附她與莊女在臉書通訊軟體的對話紀錄畫面，未遮掩莊的個人照片與帳號暱稱，指稱莊是小三，還對網友回覆「對了，我哥一直表示沒有沒有，一直說他們瘋了」、「我還說我要找人處理那個蕭婆，我哥也說好」，遭莊發現委由律師提告。
法官認為，王女與莊女原不相識，僅因不滿對方撥打電話予其胞兄，即透過在社群網站上發表言論的方式，對莊進行謾罵、散布指摘足以毀損名譽之事，而網際網路傳播資訊速度極快，造成之影響非輕，所為欠缺尊重他人人格法益觀念，考量王坦承犯行，並發文致歉，並於偵查、審理中表示願意和解，不過因雙方和解金額未達共識，至今未能與莊和解，審酌依散布文字誹謗罪判拘役20日，易科罰金2萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言