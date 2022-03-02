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蘇震清涉賄辯論 「3退役檢察官」控現役檢察官蒐證違法

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立委蘇震清被控收受太流公司前董事長李恆隆2580萬元賄款，協助李爭奪SOGO經營權，蘇的國會辦公室主任余學洋涉收賄124萬元，3人依貪汙職務賄賂罪起訴。台北地方法院今天開辯論庭，蘇律師團再拋檢察官蒐證違法。

合議庭今天傳喚蘇震清、余學洋、李恆隆3人出庭，立委集體貪瀆案已訂今年7月6日宣判，蘇今天的無罪辯白，可能是一審判決前「最後一搏」，蘇除續作無罪答辯，會將火力集中攻擊李恆隆自白筆錄違法之事上。

蘇震清認為，台北地檢署承辦檢察官2020年8月10日訊問李恆隆時，李自白的證詞充斥雜音，無法辨識；檢察官2020年8月24日再訊李恆隆時，內容與錄音的譯文未完全相符，檢察官、書記官犯變造刑事證據、公務員登載不實文書罪，為此，蘇還自訴檢察官、書記官，由法院另案審理。

而蘇震清涉貪汙案的律師團成員，經過一番重組，今天披掛上陣的全部都是「退役檢察官」，他們是台北地檢署前檢察官張世和、士林地檢署前檢察官陳佳瑤，以及新加入團隊的最高檢察署前特偵組檢察官楊榮宗。

律師張世和說，楊榮宗律師參加辯護團隊之後，認為2020年北檢偵訊李恆隆時，因偵查庭中的錄音、錄影並不連續，李的自白筆錄有證據瑕疵，有必要勘驗偵查光碟及調閱對李恆隆的監聽譯文以便查察。

張世和說，每名律師對案件的考量各不同，本案在言詞辯論終結以前，追求事實的真相與程序的正義，是最重要的事。

檢察官公訴團隊說，通訊監察、監聽譯文早已附於案卷之內，且監聽事項均是依法核發監聽票，已庭呈刑事補充理由書，並無再行調閱、勘驗必要。

公訴檢察官還稱，關於李恆隆自白筆錄的事，2020年12月法院開庭時，蘇震清的律師已當庭表示不爭執證據能力，且表明捨棄調閱，蘇本人更同意筆錄有證據能力，但蘇在交保後，對同一項證據卻一再主張調閱，顯有拖延訴訟之虞。

蘇震清偵查到審判，前後羈押禁見179天，2020年1月29日裁定1000萬元交保，限制住居、出境、出海，每周一晚去屏東分局民和派出所報到。

依檢方起訴，李恆隆2012年初輾轉認識蘇震清，要求蘇利用職權接續召開協調會或於委員會提案，積極施壓經濟部撤銷太流2002年的增資登記，達成取回SOGO百貨經營權的目的，蘇再以借款、參與黨內初選等名義，自2012年8月15日至2015年12月18日，多次收受李恆隆交付的現金或支票共2580萬元。

立委蘇震清今天前往台北地院開辯論庭。記者王聖藜／攝影
立委蘇震清今天前往台北地院開辯論庭。記者王聖藜／攝影

檢察官 李恆隆 蘇震清

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