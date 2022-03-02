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勒贖同鄉2.3億越南盾 4越南移工被提起公訴

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

越南籍阮姓移工因債務糾紛替友人出頭，結果公親變事主，去年5月下旬，遭武姓失聯移工等4名越南籍共犯，強押至台南曾文水庫一帶的鐵皮屋拘禁，並以鋁棒、鐵鍊及BB槍射擊凌虐，再將施暴影片以通訊軟體LINE傳送阮在越南的家屬，勒贖2億3千萬越南盾贖金（折合新台幣27萬6千元），檢察官偵訊後，依擄人勒贖罪嫌起訴將武嫌等4人提起公訴。

阮姓被害人與武等人在去年5月27日在彰化線西鄉為友人債務談判時，遭武等4人綁架，強押上車至台南曾文水庫一帶的鐵皮屋拘禁，並以鋁棒、鐵鍊及BB槍射擊凌虐，再將施暴影片以通訊軟體LINE傳送阮在越南的家屬，越南盾贖金（折合新台幣27萬6千元）。

阮姓被害人家人向越南警方報案，朋友也向台灣警方報案，雙方透過國際刑警組連繫。阮姓被害人家人將2億3千萬越南盾贖款如數匯到台灣後，阮5天後，在6月2 日才被釋放，本案由刑事局統籌，與移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊及彰化警方組成專案小組偵辦，以他們使用的車輛車牌追人，查出武姓越南移工等4人涉案。

專勤隊指出，經專案小組實施通訊監察及跟監蒐證埋伏，分別在苗栗縣、雲林縣、嘉義縣及臺南市等地，將他們逮獲，並在武姓失聯移工臺南住處查獲安非他命3.2公克、電子磅秤及涉案用BB槍1支，依擄人勒贖罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

專勤隊指出，涉及本案的涉嫌人中，除武姓越南移工外，另三名成員有一名是來臺就學越南留學生，另兩名是合法移工，疑組成暴力討債集團，專門針對同鄉下手，甚至還涉有毒品交易，本案已在一月經彰化地檢署偵查起訴，警方仍擴大偵辦此一集團是否涉及其他案件。

移民署彰化縣專勤隊及彰化警方專案小組，獲獲武姓越南移工等4人，依擄人勒贖罪嫌移送法辦，並經彰化地檢署提起起公訴。圖／彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊及彰化警方專案小組，獲獲武姓越南移工等4人，依擄人勒贖罪嫌移送法辦，並經彰化地檢署提起起公訴。圖／彰化專勤隊提供

越南 移工 曾文水庫

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