用主管電腦寄email被開除 她告第一產物保險官司贏了！

謝姓女子在第一產物保險公司擔任業務課員，因擅自操作主管電腦寄發需審核的電子郵件，被公司解雇，她不服提確認僱傭關係存在訴訟，台北地方法院認為第一產物保險解雇不合法，判謝女勝訴，可上訴。

謝女主張，她在第一產物保險工作16年，克盡職守完成交辦事項，卻因檢舉公司勞資會議違法指定勞方代表、申訴公司侵占簽約保費酬勞獎金、檢舉公司違反公司法造成股東損失1350萬元，而公司就以她盜用課長權限寄發電子郵件為由，惡意解雇。

她指出，她會有課長密碼，是經過課長授權，此為兩人工作間的默契，又她的業務沒有觸及公司營業秘密、特殊專利技術，她並沒有違反保險業資安自律規範，認為公司解雇不合法，要求確認雙方僱傭關係存在，公司須按月給付她月薪3萬餘元。

第一產物保險指出，員工寄往外部信箱的電子郵件若有夾帶檔案，應經過主管審核才能放行，但謝女去年4月冒用課長名義放行寄發一封加密檔案的郵件至外部信箱，造成公司資安漏洞。

謝女洩漏文件是否包括機密、客戶資訊，公司無從掌控，嚴重損及公司程司、經營核心價值，認為謝女違反工作規則，因此解雇符合最後手段性原則，解雇也與謝女糾舉公司無關，當然合法。

法院認為，謝女使用課長電腦進入審核系統，放行自己的電子郵件，確實違反公司的資訊安全守則，有悖於勞工忠實義務，違反勞動契約，但加密文件無法證明為公司營業秘密內容，又謝女為一般行政庶務人員，更無可能持有公司技術上秘密。