改裝車呼嘯噪音惹怒 永康「環警監」聯合稽查施鐵腕

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

近來各地頻傳改裝車改裝排氣管高分貝呼嘯而過引發民怨，台南市永康警分局昨晚結合監理站、環保局及交通警察大隊，執行聯合稽查取締改裝汽機車，永康分局強調，為遏止歪風，將持續加強告發遏止。

永康分局交通組組長葉敏旭說，昨晚在永康區永大路永大拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車，特別針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝，交通違規執行取締，共攔查60餘部汽機車，取締擅自改裝LED強光燈28件，車輛違規改裝燈色7件，合計違規改裝車輛35件；另車輛改(換)裝排氣管產生噪音通報由環保署召回檢驗3件。

警方表示，環保署已設立專門檢舉網站，民眾如果有發現機動車輛噪音妨害擾寧可直接採證後，上傳相關採證相片至環保署網頁反映(https://noisecar.epa.gov.tw)，屆時權責主管機關將召回量測噪音，再依噪音管制法查處；亦可將相關具體照(影)片，上傳至臺南市政府警察局網站（https://www.tnpd.gov.tw/)檢舉，或將相關科學舉證影（相片)，逕送永康分局，經查證屬實後，分局將依違反道路交通管理處罰條例予以舉發。

改裝車呼嘯噪音惹怒，永康「環警監」聯合稽查施鐵腕。圖 ／警方提供
改裝車呼嘯噪音惹怒，永康「環警監」聯合稽查施鐵腕。圖 ／警方提供
改裝車呼嘯噪音惹怒，永康「環警監」聯合稽查施鐵腕。圖 ／警方提供
改裝車呼嘯噪音惹怒，永康「環警監」聯合稽查施鐵腕。圖 ／警方提供

噪音 環保署 警察

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