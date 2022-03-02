外籍美魔女變密醫網路直播吸客 地下醫美隆鼻割雙眼皮
越南籍陳姓女子在越南從事美容工作，前年以製造業技工名義來台，在未具有中華民國醫師執照的情況下，開設地下醫美診所，從事紋眉、豐唇到割雙眼皮、隆鼻等整形手術，還在網路直播隆鼻手術等吸客。移民署專勤大隊等單位日前查獲陳女等3人，依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
移民署北區事務大隊基隆市專勤隊接獲檢舉，有越南籍女子於臉書、TikTok等社群，公開為不特定人進行隆鼻、割雙眼皮等侵入性醫療行為，經蒐證後向桃園地方檢察署平股檢察官陳美華報請指揮，經過數月調查，日前見時機成熟，向桃園地方法院申請搜索票，與移民署北區事務大隊機動隊、桃園市政府警察局中壢分局、桃園市政府衛生局等單位，到隱身商辦大樓的地下醫美診所，當場查獲越南籍陳姓女子及助理等人，非法為人實施醫美手術。
基隆市專勤隊表示，陳姓女子原在越南母國從事美容工作，2020年以製造業技工名義來台，在未具有中華民國醫師執照的情況下，承租辦公大樓，開設醫美診所，從紋眉、豐唇到割雙眼皮、隆鼻等整形手術均有服務，費用從3000至4萬元不等。
現場手術檯、麻醉管制藥品等一應俱全，經深入追查陳女經營地下醫美診所約1年，每月手術人數達15人，獲利約數百萬元。查扣地下醫美診所手機、電腦、帳冊、管制藥品數百件、醫療用器材等證物。
專勤隊查出，這些違法的醫美診所雖隱身商辦大樓，查緝不易，但會持續與衛生單位及相關治安機關合作，深入追查，以杜絕不法醫美的危害。
基隆市專勤隊隊長吳鈞城呼籲，找了不具醫師資格的地下醫美診所施做美容手術很危險，一旦手術失敗，除了面貌無法復原外，手術中也可能因為麻醉導致身體不適，隨時有生命危險。全案將陳女等3人依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。桃園地區就有一名越南籍女直播主，找上陳女進行雙眼皮手術，但術後後雙眼嚴重浮腫，雙眼變成大小眼，手術失敗。
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