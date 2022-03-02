心存僥倖 台南安南區2個月來取締酒駕122件

台南市安南區從今年1月1日至2月28日，共取締酒後駕車122件，較去年同期77件，增加45。市警三分局今天說，顯示不少民眾仍心存僥倖，警方仍將不定期取締酒駕，加強防範酒駕肇事。

警方說，今年1月1日起至2月28日止，安南區已取締酒後駕車122件，較去年同期77件，增加45件之多，其中228連假期間，共計取締13件酒後駕車，較去年同期4件，增加9件，其中不乏行經路檢點不依指示停車稽查酒駕案件。

立法院於今年1月24日三讀通過酒駕刑罰、行政罰相關條文修正案，總統府並於同月28日發布總統令，同月30日生效，修正重點如酒駕未肇事的刑責從2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，得併科罰金30萬元，並明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，加重同行者連坐處分最高1.5萬元罰鍰。

除了持續遏阻酒駕及酒駕肇事發生外，員警同時利用臉書)社群強化交通安全宣導效能，並以實際行動結合海產、熱炒、薑母鴨、羊肉爐等餐飲業者共同宣導拒絕酒駕及「指定駕駛」、「改搭計程車」、「酒後代駕服務」，使餐飲業者成為地方社區交通安全種子，共同擴展拒絕酒駕宣導成效。