心存僥倖 台南安南區2個月來取締酒駕122件

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區從今年1月1日至2月28日，共取締酒後駕車122件，較去年同期77件，增加45。市警三分局今天說，顯示不少民眾仍心存僥倖，警方仍將不定期取締酒駕，加強防範酒駕肇事。

警方說，今年1月1日起至2月28日止，安南區已取締酒後駕車122件，較去年同期77件，增加45件之多，其中228連假期間，共計取締13件酒後駕車，較去年同期4件，增加9件，其中不乏行經路檢點不依指示停車稽查酒駕案件。

立法院於今年1月24日三讀通過酒駕刑罰、行政罰相關條文修正案，總統府並於同月28日發布總統令，同月30日生效，修正重點如酒駕未肇事的刑責從2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，得併科罰金30萬元，並明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，加重同行者連坐處分最高1.5萬元罰鍰。

除了持續遏阻酒駕及酒駕肇事發生外，員警同時利用臉書)社群強化交通安全宣導效能，並以實際行動結合海產、熱炒、薑母鴨、羊肉爐等餐飲業者共同宣導拒絕酒駕及「指定駕駛」、「改搭計程車」、「酒後代駕服務」，使餐飲業者成為地方社區交通安全種子，共同擴展拒絕酒駕宣導成效。

市警三分局呼籲民眾，飲酒後如需駕車，一定要等退酒，千萬不要僥倖以為睡一覺酒就會退、就會沒事，宿醉駕車仍是酒駕，同時如能以「指定駕駛」、「改搭計程車」、「酒後代駕服務」來取代，相信一定可以平平安安回家。

台南市安南區1月迄2月底，共取締酒後駕車122件，顯示不少民眾仍心存僥倖酒後開車上路。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區1月迄2月底，共取締酒後駕車122件，顯示不少民眾仍心存僥倖酒後開車上路。記者黃宣翰／翻攝
台南市警三分局請民眾酒後找代駕，提供代駕服務車隊電話。圖／台南市政府提供
台南市警三分局請民眾酒後找代駕，提供代駕服務車隊電話。圖／台南市政府提供

酒駕 計程車

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