台中市加強取締酒駕3個月 抓1791件有效降低酒駕車禍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局從去年底至2月底為止，展開為期三個月的「掃除醉犯」取締酒駕勤務，一共查獲1791件公共危險案件，比較專案期間的車禍傷亡人數為41件39人，比照去年同期，減少30件33人，大幅降低因酒駕車禍造成的死傷人數，而228連假，也查獲99件公共危險案件，提醒民眾，酒後不開車，保障自己與他人安全。

台中市警局交通大隊表示，從去年年12月1日起至今年2月28日為期3個月的「掃除『醉』犯」防制酒後駕車專案勤務，總計投入警力43870人次，取締酒後駕車1791件、其中移送法辦1112人，統計專案期間，涉及酒後駕車全般交通事故為41件、死傷39人，與去年同期比較減少30件、減少死傷33人，防制酒後駕車事故顯有成效。

另外，在228連假期間規劃全國性取締酒後駕車專案勤務，針對易發生酒駕肇事地點、餐廳、KTV、夜店及易發生治安事件等地點，實施高強度取締酒駕勤務，取締酒後駕車99件、其中移送法辦70人。

台中市交大表示，新修正刑法中對於酒駕初犯的處罰提高至3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若酒駕肇事致人重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；若酒駕致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

新修正公布道路交通管理處罰條例也將累犯為5年內延長為10年內第二次以上酒駕並新增公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；對於酒駕者年滿18歲之同車乘客，處罰6000元以上1.5萬元以下罰緩；酒駕、毒駕、拒測等，將吊扣汽機車牌照2年，若因而肇事致人重傷或死亡者得沒入車輛。

台中市交大隊長徐坤隆說，已製作6000張「酒後代駕，安全回家」文宣卡片，提供9家代駕服務業者的聯絡方式，並載明最新酒駕罰則修正重點，消費者飲酒上路務必指定代駕，亦可下載各式叫車app，切勿冒險酒駕。

台中市警局長蔡蒼柏表示，除了警方的強力執法外，第三方警政加入更是增加監督力量，特別針對販售酒類的餐廳、小吃部、KTV 等公共場所業者，宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等社會責任。要改變酒駕惡習，最根本的還是要從「觀念」著手，呼籲民眾勿心存僥倖酒駕上路，共同維護用路人安全。

台中市警局交通大隊製作防制酒駕的宣導卡片，前往店家發放。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊製作防制酒駕的宣導卡片，前往店家發放。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局從去年底至今年2月執行加強取締酒駕勤務，查緝1791件公共危險案件。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局從去年底至今年2月執行加強取締酒駕勤務，查緝1791件公共危險案件。圖／台中市警局交通大隊提供

酒駕 台中市

延伸閱讀

掃除醉犯第一名 台中警二分局查獲184件公危稱霸

228連續假期 台南市共取締141件酒駕

兩酒駕累犯欠繳數十萬 執行署撂重話：再不理就拘提

竹檢重懲酒駕犯 2個月累計發監執行54人

相關新聞

「惡龍」張錫銘假釋未過提告 法官要他先繳千元裁判費

曾是警方頭疼的十大槍擊要犯、綁架集團首腦「惡龍」張錫銘，更三審判他無期徒刑定讞，2007年3月起在台南監獄服刑，2017...

女檢察官論告蘇震清貪汙：驚覺被監聽了才假裝還錢

立委蘇震清被控向太流公司前董事長李恆隆索賄2580萬元，向經濟部官員施壓協助李奪回SOGO經營權，台北地院今天開庭。公訴...

女賊為1萬元獎金改名「亮搞玩」竊盜等罪遭判11月徒刑

蕭姓女子2020年間在南港運動中心，涉偷走健身房內裝有單眼相機的後背包，還盜刷信用卡詐得1萬餘元。蕭女去年為了1萬元獎金...

母親陳粹鑾詐領助理費遭重判 鄭安秝：會上訴捍衛清白

國民黨籍高雄市前議員陳粹鑾因涉及詐領助理費入獄失去議員資格，2018年由女兒鄭安秝參選順利接棒，檢調查出，陳在詐領案入獄...

法官想證明女同事外遇竟偷拍 職務法庭撤職理由出爐

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，最後卻是場烏龍；曾女提...

爆料前少將校長佔用車位 陸專校老師挨告誹謗獲判無罪

陸軍專科學校前校長石文龍少將因調職後仍將私人車輛停在校內2個月，黃姓教師向國防部陳情石才駛離，黃並連同照片PO臉書質疑「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。