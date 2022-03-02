台中市加強取締酒駕3個月 抓1791件有效降低酒駕車禍

台中市警局從去年底至2月底為止，展開為期三個月的「掃除醉犯」取締酒駕勤務，一共查獲1791件公共危險案件，比較專案期間的車禍傷亡人數為41件39人，比照去年同期，減少30件33人，大幅降低因酒駕車禍造成的死傷人數，而228連假，也查獲99件公共危險案件，提醒民眾，酒後不開車，保障自己與他人安全。

台中市警局交通大隊表示，從去年年12月1日起至今年2月28日為期3個月的「掃除『醉』犯」防制酒後駕車專案勤務，總計投入警力43870人次，取締酒後駕車1791件、其中移送法辦1112人，統計專案期間，涉及酒後駕車全般交通事故為41件、死傷39人，與去年同期比較減少30件、減少死傷33人，防制酒後駕車事故顯有成效。

另外，在228連假期間規劃全國性取締酒後駕車專案勤務，針對易發生酒駕肇事地點、餐廳、KTV、夜店及易發生治安事件等地點，實施高強度取締酒駕勤務，取締酒後駕車99件、其中移送法辦70人。

台中市交大表示，新修正刑法中對於酒駕初犯的處罰提高至3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若酒駕肇事致人重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；若酒駕致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

新修正公布道路交通管理處罰條例也將累犯為5年內延長為10年內第二次以上酒駕並新增公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；對於酒駕者年滿18歲之同車乘客，處罰6000元以上1.5萬元以下罰緩；酒駕、毒駕、拒測等，將吊扣汽機車牌照2年，若因而肇事致人重傷或死亡者得沒入車輛。

台中市交大隊長徐坤隆說，已製作6000張「酒後代駕，安全回家」文宣卡片，提供9家代駕服務業者的聯絡方式，並載明最新酒駕罰則修正重點，消費者飲酒上路務必指定代駕，亦可下載各式叫車app，切勿冒險酒駕。