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嘉縣鄉代主席遭控買茶葉等詐133萬 起訴獲120萬交保

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉民代表會主席周榮茂遭控以不實收據浮報，涉詐領公款133萬多元，檢方依貪汙等罪嫌起訴；羈押中的周今天移審嘉義地院，開庭仍不認罪，法官認定有相關事證，足認他犯嫌重大，不過依他詐得金額與已羈押天數，比例原則權衡之下，裁准120萬交保。周榮茂晚間已辦保離開法院。

嘉義地院表示，考量全案事證已經鞏固，且周榮茂詐領金額數目、刑罰追訴的公益、他人身自由已遭拘禁3個多月的不利益，依比例原則權衡，認定能以120萬具保，並限制住居及限制出境、出海，應可以代替羈押處分。

嘉院也說，如果周榮茂交保期間有影響證人的行為，會做為再次羈押的原因。

檢方查出，周榮茂2015年2月起涉假藉購辦茶葉、酒品、香腸禮盒及訂宴席餐飲等方式，利用空白收據、免用統一發票收據等，虛報、低價高報或以少報多的方式，交給不知情的鄉代會出納人員辦手續，再由會計人員請領公款核銷，共詐取公款133萬7180元。

檢方去年11月搜索並傳喚周榮茂到案，聲押禁見獲准，他接受偵訊期間，矢口否認利用職務詐取財物的犯行，檢方起訴批評他敗壞官箴，影響社會大眾對公務員廉潔、公正、程序透明的要求，建請法院從重量處25年徒刑。

嘉義縣民雄鄉民代表會主席周榮茂遭控涉詐領公款133萬多元，檢方依貪汙罪嫌起訴，嘉義地院今裁定他120萬交保。本報資料照片
嘉義縣民雄鄉民代表會主席周榮茂遭控涉詐領公款133萬多元，檢方依貪汙罪嫌起訴，嘉義地院今裁定他120萬交保。本報資料照片

嘉義 統一發票

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